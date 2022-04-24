Corinthians sofre três gols na mesma partida pela primeira vez na temporada

O sistema defensivo do Corinthians entrou em alerta na acachapante derrota por 3 a 0 diante do Palmeiras na Arena Barueri, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão. Foi a primeira vez na temporada em que o Timão sofreu três gols em uma partida.> GALERIA - Defesa do Corinthians colapsa no Dérbi; veja notas

A última vez que isso havia acontecido foi no dia 10 de novembro de 2021, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, contra o campeão Atlético-MG.

Naquela ocasião, Cássio era o goleiro, João Victor e Gil fizeram a dupla de zaga, e Fagner e Fábio Santos foram os laterais. Diego Costa, Keno e Hulk marcaram os gols do Galo.

Contra o Palmeiras, Vítor Pereira não pôde contar com seu goleiro capitão, pois o camisa 12 sentiu sintomas gripais durante o aquecimento, e Donelli começou como titular.

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Como parte do rodízio no qual o treinador português vem instaurando no alvinegro paulista, Gil ficou no banco de reservas, e a dupla de zaga titular foi João Victor e Raul Gustavo. Quem também foi preservado pelo lusitano foi Fagner. Dessa forma, Rafael Ramos começou na direita, e Lucas Piton atuou na lateral-esquerda.

Para o duelo contra o Boca Juniors, na próxima terça-feira (26), às 21h na Neo Química Arena, Gil e Fagner devem retornar ao time titular. Como o clube adotou um apagão nas redes sociais e na comunicação com a imprensa para combater a violência no futebol e fake news, ainda não é possível saber o estado de Cássio para o decisivo duelo contra os argentinos pela Libertadores, já que nenhuma informação oficial foi divulgada.