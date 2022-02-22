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Corinthians se reaproxima de Vítor Pereira e vê chegada do técnico português com otimismo

Timão aumentou a oferta e pode anunciar o português nas próximas horas...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 16:16
O Corinthians se reaproximou e pode sacramentar nas próximas horas a contratação do técnico português Vítor Pereira, de 53 anos, sem clube desde dezembro de 2021, quando foi desligado do Fenerbahçe, da Turquia. A informação foi confirmada pela reportagem do LANCE!.> GALERIA: Timão em busca de técnico: veja estrangeiros livres no mercado
Vítor foi um dos primeiros nomes de treinadores portugueses no qual a diretoria alvinegra manifestou interesse. Em um primeiro momento, o lusitano havia deixado claro que gostaria de permanecer no continente europeu, onde enxergava ter mercado.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Mas, segundo apuração do LANCE!, o Timão aumentou a oferta e encaminhou a situação com o técnico que soma passagens por Porto, Al-Ahli,​Olympiacos e Shanghai SIPG.
Outro ponto na negociação que possibilitou o avanço de Vítor Pereira com o Corinthians foi a flexibilização em relação ao número da comissão técnica. Ao contrário de Luís Castro, encaminhado com o Botafogo, Vítor concordou em trazer menos profissionais em sua comissão técnica.
Crédito: VítorPereirapodeseropróximotreinadordoTimão(Foto:AFP

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