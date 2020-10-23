Corinthians se reapresenta e treina em dois períodos de olho no América

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de vencer o Vasco fora de casa e ter um dia de folga, o elenco do Corinthians voltou à ativa nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, e deu início à preparação para o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil diante do América-MG, na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena.No retorno das atividades, os atletas tiveram dois períodos de treino. Pela manhã, o trabalho foi na parte interna do CT, com exercícios de fortalecimento na academia e preventivos com as equipes de preparação física e fisioterapia.

À tarde, o técnico Vagner Mancini comandou o treinamento em campo. Ele preparou uma movimentação técnica de olho na manutenção da posse de bola. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os trabalhos por conta do protocolo de saúde em virtude da pandemia de coronavírus. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.Para o duelo com o time mineiro, Vagner Mancini não poderá contar com Otero e Fábio Santos, que já atuaram na Copa do Brasil representando o Atlético-MG. Gustavo Silva também está fora, pois disputou a competição pelo Paraná. Já Lucas Piton, com dores na coxa, e Jô, com contratura na panturrilha, estão em recuperação e são dúvidas para a partida da próxima quarta-feira.

Destaque diante do Vasco e autor do gol que abriu o placar em São Januário, Gustavo Mantuan é outro que estará ausente nesse primeiro jogo das oitavas de final. O jovem foi convocado para um período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20, que se prepara para o Sul-Americano da categoria.