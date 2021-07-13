Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Atlético-MG

Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians

Na manhã desta terça-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e começou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Atlético-MG pela 12ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último domingo, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao Campo 1 para o aquecimento.

Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu treino de posse de bola, passes e marcação em espaço reduzido. Os goleiros trabalharam de forma separada com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.