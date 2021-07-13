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futebol

Corinthians se reapresenta e inicia preparação para pegar o Atlético-MG

Timão começou sua semana livre para treinos antes de pegar o Galo, no sábado. Sylvinho realizou trabalho de marcação, passes e posse de bola em campo reduzido...

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

13 jul 2021 às 13:22
Crédito: Felipe Szpak/Ag. Corinthians
Na manhã desta terça-feira, o Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava e começou a preparação para o próximo compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, o Timão recebe o Atlético-MG pela 12ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no último domingo, fizeram um trabalho regenerativo na parte interna do CT. Os demais foram ao Campo 1 para o aquecimento.
Em seguida, no Campo 2, o técnico Sylvinho promoveu treino de posse de bola, passes e marcação em espaço reduzido. Os goleiros trabalharam de forma separada com os preparadores Marcelo Carpes e Luiz Fernando dos Santos.
O elenco se reapresenta na tarde desta quarta-feira, no CT, para a sequência da preparação. Até enfrentar o Galo, serão mais três dias de treinamento. É a primeira semana livre sob o comando de Sylvinho. Atualmente, o Corinthians tem 14 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela do Brasileirão-2021.

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