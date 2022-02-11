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Corinthians se pronuncia sobre o caso de agressão policial contra torcedores na Neo Química Arena

Caso ocorreu antes da partida contra o Mirassol. Segundo os torcedores, a agressão teve início após um dos ingressos terem sido danificados na revista policial...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 14:48
O Corinthians se manifestou sobre o caso na qual policiais militares agrediram três torcedores corintianos na entrada da Neo Química Arena, antes do duelo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
Nas imagens divulgadas pela GloboNews, é possível ver que um dos torcedores desmaiou durante a agressão e teve o seu braço torcido por um policial militar.
De acordo com os três torcedores (dois homens e uma mulher), a agressão começou após o ingresso de um deles ter partido durante a revista policial.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
Através de uma nota divulgada em seu site, o Timão reafirmou não tolerar qualquer tipo de violência e que está em contato com as autoridades para apurar os fatos. O clube também disse estar em contato com o torcedor agredido e seus acompanhantes, para entender melhor a situação e prestar auxílio.
Veja na íntegra o comunicado emitido pelo Corinthians
"O Sport Club Corinthians Paulista tomou conhecimento de imagens em que um torcedor é contido de forma agressiva em ação de policiais militares na Neo Química Arena antes da partida contra o Mirassol, na última quinta-feira (10).
O clube reitera que não apoia nenhum tipo de violência e que está em contato com as autoridades para a compreensão dos fatos. O Corinthians reforça também seu compromisso com a melhor experiência possível dentro de nosso estádio.
Estamos em busca de contato com o torcedor presente no vídeo e seus acompanhantes, a fim de que possamos entender o ocorrido, atuar com sensibilidade para com nosso torcedor e evitar situações semelhantes no futuro."
Crédito: NeoQuímicaArenanodiadojogoentreCorinthianseMirassol(Foto:JoséManoelIdalgo/Ag.Corinthians

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