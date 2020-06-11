Corinthians se prepara para voltar aos treinos na próxima segunda-feira

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

O Corinthians está bem perto de retomar os trabalhos no CT Joaquim Grava a partir da próxima semana. Funcionários do clube e elenco profissional já foram avisados para estarem em São Paulo até o fim de semana. Os atletas que estiverem em outras cidades retornarão nesse prazo. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.

A retomada dos treinamentos está planejada para acontecer já na próxima segunda-feira, mas ainda depende da autorização de autoridades estaduais, que pode acontecer nesta quinta-feira, quando os quatro grandes clubes de São Paulo, o presidente da Federação Paulista de Futebol e membros do governo do estado se reúnem para tentar a liberação das atividades.

O primeiro passo, caso os clubes recebam as autorizações necessárias, será realizar testes de coronavírus em todos os jogadores logo na segunda-feira. O procedimento foi alinhado em conjunto com Palmeiras, Santos e São Paulo, que testarão seus atletas na mesma data. Dessa forma todos reiniciarão suas atividades ao mesmo tempo, sem vantagem de tempo para um ou outro.E MAIS:Andrés se pronuncia sobre site: 'Não quero que os outros lucrem sem o Corinthians ganhar também'Ex-Corinthians debate racismo: 'O branco é um grande privilegiado'Diretor do Timão admite interesse em Alex Teixeira, que dá sua versãoEm videoconferência, FPF e clubes paulistas analisam próximos passos para retorno dos treinosVÍDEO: Fagner nega incômodo com volta aos treinos no Flamengo: 'Cada um tem que olhar para o seu nariz'Fagner aprova retorno de Jô e prega cautela na volta do futebolA expectativa é que todo o elenco profissional já esteja no CT Joaquim Grava no dia da reapresentação. Por esse motivo, os jogadores já foram avisados a providenciarem suas voltas para São Paulo. O Corinthians não acredita que terá problema no retorno dos atletas, uma vez que a data (15 de junho) já era trabalhada internamente para uma possível volta das atividades.

Dentro e fora de campo os protocolos já estão estabelecidos para que os trabalhos sejam retomados. Os atletas serão divididos em pequenos grupos para que se evite aglomerações no gramado, na academia e nos vestiários. Da mesma forma isso serve para quadro de funcionários, que terá número reduzido no CT nestes primeiros dias, com aumento gradual em breve.