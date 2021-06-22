Corinthians repete sequência do Brasileirão do ano passado nos primeiros cinco jogos

Com apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas, os cinco primeiros jogos do Corinthians neste Campeonato Brasileiro igualou a mesma sequência do ano passado, e figura entre os piores começos do clube na competição na Era dos pontos corridos.

É a terceira vez que o Timão somou apenas cinco pontos dos primeiros 15 em disputa. No entanto, se considerarmos o saldo de gols um “critério de desempate” essa temporada se supera negativamente, já que o Alvinegro marcou três vezes até aqui e sofreu quatro tentos, saldo de menos um, enquanto em 2020 ele esteva em zero (com sete gols pró e sete contra) e em 2003, quando também fez cinco pontos nas cinco partidas iniciais estava positivo em dois (13 gols pró e 11 contra).Pior do que essas três campanhas, apenas em 2012, quando perdeu quatro jogos e empatou um, somando apenas um ponto nos primeiros cinco jogos, e 2004, quando perdeu três, empatou e venceu um.

No entanto, em 2012 o Corinthians estava focado na reta final da Copa Libertadores, que acabou conquistando, e iniciou o Brasileirão jogando com o time reserva, e em 2004 concentrava as suas atenções também na Copa do Brasil, diferentemente do atual momento, onde a equipe acumula três eliminações na temporada (Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil) e disputa apenas o Campeonato Brasileiro.

O curioso, é que em 2007, ano que o time corintiano foi rebaixado à segunda divisão do futebol brasileiro, o retrospecto nos primeiros cinco jogos foi ótimo, com três vitórias e dois empates.

Até aqui, o Timão perdeu as suas duas partidas em casa pela competição nacional, contra Atlético-GO e Red Bull Bragantino. Por sua vez, como visitante ainda não perdeu, tendo vencido o América-MG e empatado contra Palmeiras e Bahia.

Nesta quinta-feira (24), o Alvinegro do Parque São Jorge volta a campo, na Neo Química Arena, onde recebe o Sport, às 19h, pela sexta rodada do Brasileirão.

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