Corinthians relembra final do Mundial de 2012 contra o Chelsea para zoar o Palmeiras: 'Ganhar deles não é fácil'

Logo após o Chelsea vencer o Palmeiras na prorrogação da final do Mundial de Clubes, o Corinthians aproveitou o momento para zoar o rival paulista, que mais uma vez saiu do Mundial de Clubes sem a taça.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas

Em postagem nas redes sociais do clube, o Timão postou várias fotos do jogo contra os ingleses em 2012, e completou com a frase "Ganhar deles não é fácil".

> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão Com a derrota do Verdão, o Corinthians segue sendo o último time sul-americano a conquistar o Mundial de Clubes. Naquela ocasião, Guerrero fez o gol do primeiro título mundial do Timão.