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Corinthians relembra final do Mundial de 2012 contra o Chelsea para zoar o Palmeiras: 'Ganhar deles não é fácil'

Com a derrota do Verdão para os Blues, o Timão segue sendo o último campeão sul-americano do Mundial de Clubes...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 16:24
Logo após o Chelsea vencer o Palmeiras na prorrogação da final do Mundial de Clubes, o Corinthians aproveitou o momento para zoar o rival paulista, que mais uma vez saiu do Mundial de Clubes sem a taça.> GALERIA - Renato Augusto comanda vitória do Corinthians; veja notas
Em postagem nas redes sociais do clube, o Timão postou várias fotos do jogo contra os ingleses em 2012, e completou com a frase "Ganhar deles não é fácil".
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão Com a derrota do Verdão, o Corinthians segue sendo o último time sul-americano a conquistar o Mundial de Clubes. Naquela ocasião, Guerrero fez o gol do primeiro título mundial do Timão.
Crédito: TimãocelebrandootítulodoMundialdeClubes(Foto:KAZUHIRONOGI/AFP

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