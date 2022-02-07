Corinthians relembra a estreia do goleiro Ronaldo Giovaneli

O dia 7 de fevereiro é especial para uma das maiores lendas da história do Corinthians. Nesta segunda-feira (7), o Timão relembrou em suas redes sociais a estreia do goleiro Ronaldo Giovaneli pelo clube.> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira os técnicos estrangeiros no mercado

Há exatos 34 anos, Ronaldo estreava pelo Time do Povo com 20 anos, em um amistoso contra o São José-SP, no dia 07 de fevereiro de 1988. O jogo acabou empatado sem gols.

- Cheguei no Corinthians com doze anos de idade, e saí com trinta né? Eu passei praticamente toda a minha infância, me tornei um homem e saí do Corinthians. Tudo isso não dá para reverter no que significa, mas pelo menos o tempo que eu vivi lá, aprendi muita coisa - disse o arqueiro relembrando seus melhores momentos para a Corinthians TV.

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Ronaldo foi o dono da camisa 1 do Timão por uma década, e se tornou o terceiro atleta com mais jogos pelo Corinthians, com 602 partidas. Ele está atrás do ex-atacante Luizinho, com 606 jogos, e o ex-lateral-esquerdo Wladimir, que disputou 806 partidas pelo time do Parque São Jorge. Apesar do enorme sucesso e taças conquistadas (três Campeonatos Paulistas, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil), o craque revelou que seu pai não queria vê-lo embaixo das traves.

- Meu pai foi centroavante e falava: "Pô filho, o que você está fazendo no gol?". Pai, eu quero aprender, quero ser o goleiro do Corinthians. E ele: "Você está louco que vai ser goleiro, vai tomar gol, vão te criticar. Pelo menos no ataque você faz gols". E eu falei que queria ser goleiro - afirmou.

Ronaldo ainda relembrou os bordões eternizados com o seu nome, e disse que no momento em que o técnico Jair Pereira o colocou em campo, ele sabia que seria o dono da posição.

- Eu saia bem no chão, tinha alguma coisa de diferente dos outros goleiros, na impulsão, na pegada. O que ficou marcada na minha cabeça foi o "Espalma, Ronaaaaldo", "Seguuuura, Ronaaaldo". Ali foi um momento de explosão na minha carreira, agora esse lugar seria meu - concluiu.