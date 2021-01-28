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Corinthians reintegra afastados após novos exames indicarem negativo para Covid-19

Os dez atletas que estavam em isolamento repetiram o exame e todos tiveram resultados negativos para a doença. No entanto, pela logística, estão fora do duelo com o Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2021 às 15:31

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 15:31

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã da última quarta-feira, o Corinthians anunciou que dez jogadores haviam testado positivo para Covid-19 e imediatamente foram colocados em quarentena, causando um enorme desfalque no elenco. No entanto, os exames foram refeitos, e todos os atletas testaram negativo para a doença, estando disponíveis para serem reintegrados, mas não estarão em Salvador nesta noite.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Cazares é mais um! Corinthians tem 16 desfalques para pegar o Bahia; confira
Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa do clube, nesta tarde, foi informado que o Timão recebeu com estranheza os dez resultados positivos e optou por refazer os exames, que retornaram de forma diferente, sem infectados, ou seja, todos estão liberados para atuar pelo Alvinegro.
Assim, os seguintes jogadores foram reintegrados: Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. Todos eles voltam a treinar nesta sexta-feira.No entanto, nenhum deles estará em campo na noite desta quinta-feira para enfrentar o Bahia, pelo Brasileirão. Apesar de o clube cogitar a possibilidade de levar os jogadores disponíveis para Salvador, o assunto foi descartado por conta da logística, que poderia colocar em risco o grupo em voos comerciais.
Confira a nota oficial divulgada pelo Corinthians:
"O Corinthians informa que vai reintegrar nesta sexta-feira os atletas Danilo Avelar, Luan, Everaldo, Mantuan, Léo Santos, Guilherme Castellani, Walter, Ruan Oliveira, Ramiro e Matheus Davó. A decisão se dá em razão dos resultados de novos exames recebidos nesta quinta (28), todos negativos para Covid-19.
Atendendo aos protocolos prescritos pela organização do Campeonato Brasileiro, o Corinthians submeteu seus atletas a uma sessão de testes RT-PCR no último dia 26, executada no próprio CT Dr. Joaquim Grava pelo laboratório Alta Diagnósticos. A empresa presta serviços confiáveis ao clube há cinco anos, sobretudo no período da pandemia.
Dado o zelo com que o tema da Covid-19 tem sido tratado nos procedimentos internos do CT, o Corinthians recebeu com estranheza os resultados positivos em dez exames, o que indicaria até reinfecção em alguns casos.
Foram tomadas as providências de isolar os atletas do resto do elenco e divulgar à imprensa os diagnósticos ontem, dia 27. Em paralelo, porém, o Departamento Médico contactou o laboratório a fim de realizar novos testes na própria quarta-feira. Com os resultados apresentados hoje, todos os dez atletas se mostraram negativos para Covid-19 e, desta forma, prontos para atuar.
Em nota oficial ao clube, a Alta Diagnósticos afirma que “a avaliação das amostras do dia anterior (26) demonstrou tratar-se de resultados falso positivos, que podem ser relacionados a variação de carga viral nas amostras ou inerentes ao processo de exames de biologia molecular”.
A Diretoria de Futebol estudou a reintegração imediata dos atletas à delegação para a partida desta quinta-feira (28), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, mas entendeu que os desafios logísticos poderiam expor os jogadores a novos riscos, caso viajassem em voos comerciais. Os dez atletas já vão trabalhar nesta sexta (29) no Centro de Treinamento, visando a partida do próximo dia 3, contra o Ceará, na Neo Química Arena.
Atenciosamente
Sport Club Corinthians Paulista"

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