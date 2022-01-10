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Corinthians registra três casos de Covid-19 em reapresentação após o período de férias

Renato Augusto, Willian e Jô ficaram de fora do primeiro dia de trabalho em 2022 por estarem contaminados com o novo coronavírus. Todos estão assintomáticos...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 15:21

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:21

O primeiro dia de trabalho do Corinthians após os período de férias teve realização de testes de Covid-19 em todos os jogadores e funcionários do clube. Entre os atletas, dois resultaram positivo para a doença: o meia-atacante Willian e o centroavante Jô. Além deles, o meia Renato Augusto já havia sido contaminado com o coronavírus na semana passada e permanece cumprindo isolamento. Todos os jogadores estão assintomáticos e com o sistema vacinal completo, mas serão monitorados pelo departamento médico corintiano nos próximos dias, como explicou a médica do clube, Ana Carolina Côrte e Ramos.
- Os atletas estão bem, assintomáticos e com o sistema vacinal completo. Eles serão testados diariamente até o resultado negativo e sendo monitorados pelo departamento médico - afirmou a doutora.
Como foi o primeiro a ser contaminado, a tendência é que Renato Augusto retorne antes que os dois companheiros aos treinamentos, já na próxima semana. Já em relação à dupla Willian e Jô, a tendência é que eles fiquem afastados entre 10 e 14 dias, tempo médio de incubação do vírus.
Os atletas corintianos estavam de férias desde o dia 9 de dezembro, período em que novos casos de Covid-19 se espalharam por todo o mundo. por conta do avanço das variantes Delta e Ômicron. As celebrações de fins de ano e algumas viagens acabaram potencializando a nova expansão do vírus.
Crédito: AlémdeJôeWillian(foto,RenatoAugustotambémfoidiagnosticadocomCovid(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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