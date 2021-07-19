Corinthians recebe sondagem por Raul Gustavo, mas descarta negócio

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Enquanto age no mercado para contratar reforços, o Corinthians também recebe sondagens por seus jogadores. O alvo da vez é Raul Gustavo, que despertou o interesse do Independiente del Valle, do Equador. A possibilidade de saída, no entanto, foi descartada pelo clube e pelo estafe do atleta. A informação foi dada primeiramente pelo "Meu Timão" e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os equatorianos buscam um substituto para o zagueiro William Pacho, que está acertando sua ida para o futebol alemão. A proposta para Raul seria de empréstimo por um ano, algo que não agradou a diretoria corintiana, que só pretende liberar o jovem de 22 anos em uma transferência definitiva.

Tanto o estafe do jogador quanto os dirigentes corintianos foram procurados pelo Del Valle e ambos prontamente recusaram o andamento do negócio. Segundo apurou o LANCE!, dificilmente os equatorianos voltarão para outra tentativa, pois não há poder financeiro para comprar o zagueiro em definitivo.

Além de as condições do negócio terem sido ruins, Raul Gustavo é o único zagueiro reserva do elenco neste momento. Léo Santos, que ficou um longo período afastado por lesão, ainda não tem sido usado com frequência. Apesar de não jogar há 12 partidas, Raul é peça importante no elenco e só seria negociado por uma proposta irrecusável, algo que não existe no momento.