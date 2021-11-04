Corinthians recebe consulta e pode negociar Araos com clube mexicano

O Corinthians pode negociar em breve um dos jogadores do elenco atual. Trata-se de Angelo Araos, que recebeu sondagem do Necaxa, do México, segundo informação do jornalista Jorge Nicola que foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Veja até quando vai o contrato de cada jogador do Corinthians
Até o fechamento desta reportagem, os números apresentados não foram revelados, mas de acordo com as fontes ouvidas deve ser algo na casa de 1 milhão de dólares (R$ 5,62 milhões na cotação atual). O valor é considerado baixo, no entanto as conversas não serão interrompidas por esse motivo.
O clube interessado em se reforçar com Araos seria o Necaxa, mas as negociações devem se arrastar até o início de 2022, quando a janela de transferências mexicana será aberta. Até lá, as partes irão tentar entrar em um acordo sobre o valor. A diretoria corintiana, se receber uma proposta que atenda às expectativas, não irá colocar obstáculos para a saída do chileno.
Detalhe curioso dessa possível negociação é que se ela sair por esse valor, será quatro vezes menor do que o Corinthians pagou por Araos em 2018 (R$ 23,9 milhões na cotação da época). No valor em dólar, seria algo em torno de 3,5 milhões a menos, uma desvalorização grande em pouco mais de três anos.
Aos 24 anos, Araos tem contrato com o Timão até 31 de julho de 2023, mas não tem recebido oportunidades com Sylvinho, ficando fora até mesmo da lista de relacionados em muitos jogos. Sua última participação em campo foi de apenas quatro minutos contra o Atlético-GO, fora de casa, no dia 12 de setembro. Ao todo, ele tem 61 partidas pelo Alvinegro e marcou apenas um gol no período.