Corinthians recebe consulta e pode negociar Araos com clube mexicano

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians pode negociar em breve um dos jogadores do elenco atual. Trata-se de Angelo Araos, que recebeu sondagem do Necaxa, do México, segundo informação do jornalista Jorge Nicola que foi confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Até o fechamento desta reportagem, os números apresentados não foram revelados, mas de acordo com as fontes ouvidas deve ser algo na casa de 1 milhão de dólares (R$ 5,62 milhões na cotação atual). O valor é considerado baixo, no entanto as conversas não serão interrompidas por esse motivo.

O clube interessado em se reforçar com Araos seria o Necaxa, mas as negociações devem se arrastar até o início de 2022, quando a janela de transferências mexicana será aberta. Até lá, as partes irão tentar entrar em um acordo sobre o valor. A diretoria corintiana, se receber uma proposta que atenda às expectativas, não irá colocar obstáculos para a saída do chileno.

Detalhe curioso dessa possível negociação é que se ela sair por esse valor, será quatro vezes menor do que o Corinthians pagou por Araos em 2018 (R$ 23,9 milhões na cotação da época). No valor em dólar, seria algo em torno de 3,5 milhões a menos, uma desvalorização grande em pouco mais de três anos.