Corinthians provoca rival e brinca com pichações após o apito final

O torcedor do Corinthians amanheceu com sua Arena pichada por torcedores do Palmeiras, mas foi dormir com uma vitória no Dérbi, além de ver seu clube provocar o rival de diferentes maneiras. Após o apito final desse 1 a 0, as redes sociais corintianas e o telão do estádio brincaram com o vandalismo e lembraram de uma derrota doída para os palmeirenses; o Paulistão-2018.No Twitter, em post de autoria do "estagiário", o Timão fez uma montagem com a imagem do vandalismo desta madrugada, que foi amplamente difundida, e apagou o "8 x 0" que os palmeirenses haviam pichado no gramado para substituí-lo pelo placar de 1 x 0, que foi registrado na noite desta quarta-feira. Vale lembrar que a inscrição "8 x 0" remete à maior goleada da história do clássico, com vitória do Palmeiras em 1933, quando o Alviverde ainda se chamava Palestra Itália. O jogo foi realizado no Parque Antarctica.