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Corinthians provoca rival e brinca com pichações após o apito final

Timão usou suas redes sociais e o telão do estádio para brincar com os rivais, em resposta ao grupo de palmeirenses que invadiu a Arena para pichar o gramado e as traves...
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Publicado em 

23 jul 2020 às 03:00

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 03:00

Crédito: Reprodução/Twitter Corinthians
O torcedor do Corinthians amanheceu com sua Arena pichada por torcedores do Palmeiras, mas foi dormir com uma vitória no Dérbi, além de ver seu clube provocar o rival de diferentes maneiras. Após o apito final desse 1 a 0, as redes sociais corintianas e o telão do estádio brincaram com o vandalismo e lembraram de uma derrota doída para os palmeirenses; o Paulistão-2018.No Twitter, em post de autoria do "estagiário", o Timão fez uma montagem com a imagem do vandalismo desta madrugada, que foi amplamente difundida, e apagou o "8 x 0" que os palmeirenses haviam pichado no gramado para substituí-lo pelo placar de 1 x 0, que foi registrado na noite desta quarta-feira. Vale lembrar que a inscrição "8 x 0" remete à maior goleada da história do clássico, com vitória do Palmeiras em 1933, quando o Alviverde ainda se chamava Palestra Itália. O jogo foi realizado no Parque Antarctica.
Em resposta a isso também, o telão da Arena mostrou, como se fosse uma pichação, a seguinte inscrição: "08/04/2018 que momento...". A data é da final do Campeonato Paulista de 2018, na qual o Corinthians bateu o rival no tempo normal por 1 a 0 e depois foi melhor também nos pênaltis, em pleno Allianz Parque, onde comemorou o título estadual mesmo sem torcida no estádio. Perto do fim do jogo, um drone, portando uma bandeira que lembrou o mesmo 8/4 "invadiu" o estádio e o árbitro Raphael Claus precisou parar a partida por alguns segundos. Apesar da coincidência com a brincadeira do telão promovida pleo Timão, a autoria da provocação é desconhecida.

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