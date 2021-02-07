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Corinthians provoca o Palmeiras após eliminação do rival no Mundial de Clubes

Em mensagem nas redes sociais, o Timão relembrou o atacante José Adauto Xavier, que ficou conhecido pelo apelido de "Tigre"...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 17:42

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 17:42

Crédito: O Timão não demorou para provocar o rival nas redes sociais (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 para o Tigres-MEX e eliminado precocemente da competição. O Corinthians não perdeu tempo e deixou sua provocação ao rival após o revés dos palmeirenses para a equipe mexicana.
Piada renovada! Palmeiras é alvo de memes após eliminação no Mundial
No Twitter, o Timão relembrou o atacante José Adauto Xavier, atacante do Alvinegro da década de 30 que ficou conhecido pelo apelido de "Tigre". Ele disputou quatro partidas e marcou um único gol, no 2 a 0 contra o São Bento, pelo Paulista, em setembro de 1933.
TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO O intuito da brincadeira é comparar o nome da equipe que eliminou o Palmeiras e o apelido do atacante que defendeu o Timão.
Com a derrota do Palmeiras, o Corinthians segue sendo o último campeão sul-americano do Mundial de Clubes. Em 2012, o Timão venceu o Al-Ahly, do Egito, por 1 a 0, na semifinal, e sagrou-se campeão depois de superar o Chelsea, da Inglaterra, por 1 a 0.

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