Corinthians provoca o Palmeiras após eliminação do rival no Mundial de Clubes

Crédito: O Timão não demorou para provocar o rival nas redes sociais (Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na semifinal do Mundial de Clubes, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 para o Tigres-MEX e eliminado precocemente da competição. O Corinthians não perdeu tempo e deixou sua provocação ao rival após o revés dos palmeirenses para a equipe mexicana.

Piada renovada! Palmeiras é alvo de memes após eliminação no Mundial

No Twitter, o Timão relembrou o atacante José Adauto Xavier, atacante do Alvinegro da década de 30 que ficou conhecido pelo apelido de "Tigre". Ele disputou quatro partidas e marcou um único gol, no 2 a 0 contra o São Bento, pelo Paulista, em setembro de 1933.

TIMÃO NA LIBERTA? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO O intuito da brincadeira é comparar o nome da equipe que eliminou o Palmeiras e o apelido do atacante que defendeu o Timão.