Corinthians poupa jogadores para enfrentar o River Plate-PAR; confira relacionados e provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians recebe o River Plate-PAR, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Como já não tem mais chances de classificação, o Timão vai preservar alguns jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo e levará uma escalação alternativa a campo no duelo pelo torneio continental.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Nomes como Fagner, Gil, Lucas Piton, Gabriel, Camacho, Luan, Otero e Gustavo Mosquito não estão entre os relacionados. O lateral-direito, por exemplo, acabou de voltar do isolamento por conta da Covid-19 e ainda não teria condições de jogo. Xavier é outro que ficou fora por estar em recuperação de lesão, assim como Jemerson. Ambos não tem prazo estipulado para retorno.

Por outro lado, quem retorna para a equipe é o volante Cantillo, que estava ausente devido a uma lesão na coxa. Recuperado, ele já está à disposição da comissão técnica e foi colocado na lista para a partida desta quarta-feira. Outro que volta a ficar disponível é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Sport Huancayo-PER.

Um possível Corinthians para pegar o River Plate-PAR é: Cássio; João Victor, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Fábio Santos; Roni, Ramiro e Araos; Léo Natel, Mateus Vital e Cauê (Jô).

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