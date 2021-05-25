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Corinthians poupa jogadores para enfrentar o River Plate-PAR; confira relacionados e provável time

Nomes como Fagner, Gil, Lucas Piton, Gabriel, Camacho, Luan, Otero e Gustavo Mosquito não estão na lista para o jogo e serão preservados para a estreia no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 19:31

LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 19:31
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians recebe o River Plate-PAR, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Como já não tem mais chances de classificação, o Timão vai preservar alguns jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo e levará uma escalação alternativa a campo no duelo pelo torneio continental.TABELA> Veja classificação e simulador da Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os técnicos atuais dos 20 clubes que estarão no Brasileirão
Nomes como Fagner, Gil, Lucas Piton, Gabriel, Camacho, Luan, Otero e Gustavo Mosquito não estão entre os relacionados. O lateral-direito, por exemplo, acabou de voltar do isolamento por conta da Covid-19 e ainda não teria condições de jogo. Xavier é outro que ficou fora por estar em recuperação de lesão, assim como Jemerson. Ambos não tem prazo estipulado para retorno.
Por outro lado, quem retorna para a equipe é o volante Cantillo, que estava ausente devido a uma lesão na coxa. Recuperado, ele já está à disposição da comissão técnica e foi colocado na lista para a partida desta quarta-feira. Outro que volta a ficar disponível é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Sport Huancayo-PER.
Um possível Corinthians para pegar o River Plate-PAR é: Cássio; João Victor, Bruno Méndez, Raul Gustavo e Fábio Santos; Roni, Ramiro e Araos; Léo Natel, Mateus Vital e Cauê (Jô).
Confira os relacionados para o jogo:
Goleiros: Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio SantosZagueiros: Bruno Méndez, João Victor, Léo Santos e Raul GustavoMeio-campistas: Adson, Araos, Cantillo, Gabriel Pereira, Mandaca, Mateus Vital, Matheus Araújo, Ramiro, Roni e VitinhoAtacantes: Cauê, Jô, Léo Natel e Rodrigo Varanda

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