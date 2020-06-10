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futebol

Corinthians pode ter esquema ofensivo diferente na volta dos jogos

Possível chegada de Jô e a certa ausência de Pedrinho podem fazer Tiago Nunes atuar com dois centroavantes, abrindo mão do esquema com dois pontas. LANCE! mostra os motivos...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 11:00

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 11:00

Crédito: Tiago Nunes pode montar esquema com dois centroavantes fixos (Daniel Augusto Jr./ Ag. Corinthians
O Corinthians pode mudar seu esquema ofensivo na volta das partidas após a paralisação das competições por conta do coronavírus. Com a possível chegada de Jô e a ausência certa de Pedrinho, vendido ao Benfica, e Vagner Love, que rescindiu o contrato, o técnico Tiago Nunes terá que 'quebrar a cabeça' para montar o sistema de ataque corintiano.
Uma das opções, se a chegada de Jô se concretizar, é abrir mão de um homem na ponta (Janderson ou Yony González) e jogar com dois centroavantes (Boselli e Jô). Contratado no início de 2019, Boselli enfim vai se firmando no ataque alvinegro e parece improvável que ele perca seu posto no time titular de Tiago Nunes, já que é o artilheiro da equipe na temporada, com seis gols.
Além disso, Boselli era o segundo jogador que mais finalizava no Corinthians, com 22 chutes, sendo 12 deles certos. Apenas Luan tem mais finalizações, com 23. Jô, provável reforço, foi o artilheiro do Campeonato Japonês logo em seu primeiro ano no país, em 2018, com 24 gols.
Porém, ano passado, a história foi um pouco diferente. Jô atuou em 37 partidas, mesmo número do ano anterior, mas seu desempenho como goleador não foi o mesmo. O atacante balançou a rede apenas oito vezes e chegou a ficar 12 jogos seguidos sem marcar. A expectativa é de que, se o jogador voltar ao Brasil, possa repetir o feito de 2017, quando foi campeão paulista e brasileiro pelo Corinthians.
A tendência, com a possível chegada de Jô, é que o Corinthians ganhe mais um jogador com uma média parecida de chutes, elevando ainda mais o perigo às metas adversarias, algo pouco visto nas últimas temporadas e bastante criticado pela torcida. Resta saber como Tiago Nunes pensa o setor ofensivo da equipe corintiana.E MAIS:Avelar faz aniversário e Timão homenageia lateral nas redes sociaisBom reforço? Veja os números de Marcinho, lateral que está na mira do CorinthiansCorinthians chega a três meses de salários atrasados e pode perder jogadores com ações na JustiçaMassagista do Corinthians está internado após contrair coronavírusCorinthians teve o pior déficit da sua história. Veja as finanças em 2019 E MAIS:

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