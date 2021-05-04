Corinthians pode ter disputas abertas em posições antes intocáveis

O Corinthians tem revezado seu elenco entre time titular e time reserva para a disputa do Paulistão e da Copa Sul-Americana. Diante do São Paulo, no último domingo, houve uma mescla entre essas duas formações. Coincidência ou não, as equipes alternativas tiveram melhor desempenho do que a considerada titular. Diante disso, e com "pistas" de Vagner Mancini, devem pintar mudanças até mesmo em posições que antes era vistas como intocáveis no esquema.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui

GALERIA> Timão mantém invencibilidade contra São Paulo na Neo Química Arena; veja

As principais alterações e destaques ficaram por conta do setor defensivo. Embora contra o Tricolor tenha havido uma atuação abaixo daquela diante do Santos, o trio João Victor, Raul Gustavo e Lucas Piton são talentos que pedem passagem na equipe titular. Atuando em um esquema com três zagueiros, Mancini não descarta repetir a formação contra o Sport Huancayo-PER.

- Time titular pode ter mudado muito em função do que foi apresentado no jogo de hoje, O futebol, e o futebol moderno, um pouco diferente daquele futebol jogado há uma ou duas décadas, não funciona muito com titular e reserva, você tem que montar a estratégia para aquele jogo. O time foi altamente competitivo, agressivo, marcou bem, bobeou no primeiro gol do Miranda, aquela bola que o Miranda apareceu sozinho, bobeou em um ou outro lance, que felizmente acabou não resultando em gol, mas teve muitas coisas boas, muitos méritos, pressionou demais na segunda etapa, o São Paulo chegou muito pouco ao nosso gol. São fatos que acabam, de certa forma, que essa equipe tenha uma grande possibilidade de ser mantida - disse Mancini.Isso significa que algumas "cadeiras cativas" do time titular podem estar ameaçadas, como as vagas de Gil, Fábio Santos e até de Jô. As entradas de Raul Gustavo e/ou João Victor, além de Lucas Piton e Cauê, parecem iminentes. Apesar de não confirmar as alterações, Mancini deixou claro que as disputas estão abertas, principalmente na lateral esquerda, entre Piton e Fábio Santos.

- O Piton teve a oportunidade no jogo do Santos, alguns jogos atrás, mas hoje (domingo) ele acabou mostrando mais uma vez que tem condições de ser titular, assim como Fábio (Santos) também tem. Diante de algumas estratégias e equipes podemos utilizar o Fábio (Santos) e de outras usar o Piton. Eu gostei do Piton, da atuação do Piton, da entrega, assim como eu gostei de outros jogadores também - afirmou o técnico alvinegro antes de completar:

- Um atleta que não foi citado e merece destaque é o Cauê, que fez um grande jogo, muita vezes jogando sozinho no ataque, porque o Otero e o Luan acabavam voltando um pouquinho mais, mas ele sustentou bem, brigou com o Arboleda, brigou com o Miranda o jogo inteiro - acrescentou.

Perguntado como lida com essas substituições de jogadores mais experientes por jovens, Mancini disse agir da maneira mais natural possível, conversando olho no olho com os atletas e deixando claro que todos eles, algum dia, já entraram nos lugares de veteranos. Além disso, conta com o apoio dos próprios atletas mais velhos, que dão força para os novatos antes dos jogos.