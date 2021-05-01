Corinthians perde dupla de volantes para clássico contra o São Paulo

O primeiro sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o segundo foi punido por uma expulsão no dia 7 de março, na vitória corintiana por 2 a 1 contra a Ponte, Preta, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.Cantillo já havia cumprido a suspensão automática no compromisso seguinte do Timão, após o duelo contra a Macaca, quando o Corinthians venceu o São Caetano, no estádio Anaceleto Campanella, no dia 14 de março. Contudo, o colombiano foi julgado na última quinta-feira (29) e foi punido com mais uma partida de gancho, que será cumprida no Majestoso.