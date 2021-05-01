Corinthians perde dupla de volantes para clássico contra o São Paulo

Os volantes Xavier e Cantillo estão fora do clássico entre Corinthians e São Paulo, neste domingo (2), às 22h15, na Neo Química Arena, pela décima rodada do Campeonato Paulista.
O primeiro sofreu um entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o segundo foi punido por uma expulsão no dia 7 de março, na vitória corintiana por 2 a 1 contra a Ponte, Preta, pela terceira rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.Cantillo já havia cumprido a suspensão automática no compromisso seguinte do Timão, após o duelo contra a Macaca, quando o Corinthians venceu o São Caetano, no estádio Anaceleto Campanella, no dia 14 de março. Contudo, o colombiano foi julgado na última quinta-feira (29) e foi punido com mais uma partida de gancho, que será cumprida no Majestoso.
Com a ausência desses dois jogadores, a tendência é que a dupla de volantes que iniciarão o clássico contra o Tricolor seja Gabriel e Camacho ou Ramiro.
O provável Corinthians para o confronto é: Cássio, Fagner (João Victor), Raul Gustavo (Jemerson), Gil e Lucas Piton (Fábio Santos); Gabriel e Camacho (Ramiro); Gustavo Mosquito, Luan (Vitinho) e Otero (Gabriel Pereira); Cauê.
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