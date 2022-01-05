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futebol

Corinthians perde dois patrocinadores para a temporada de 2022

Timão não renovou as parcerias com Midea e Positivo, mas já conseguiu uma reposição com o Grupo Taunsa, e estuda novos negócios...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 11:54

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 11:54

Os contratos entre Corinthians e as empresas Midea e Positivo chegaram ao fim, e a parceria com ambas não foi renovada. Os nomes das marcas já não constam mais no site oficial do clube.+ Douglas Costa, Diego Costa, Pablo… Confira as novelas do Mercado ainda sem desfecho
A primeira, fabricante de aparelhos eletrodomésticos, estampava a parte superior das costas da manto alvinegra desde 2020. Já a Positivo, empresa de tecnologia, chegou no Timão em 2018, ficando até 2019.
VEJA TABELA COM DATAS E HORÁRIOS DO MUNDIAL DE CLUBES
A empresa voltou a figurar na barra traseira do uniforme do Time do Povo em agosto de 2020. Em nota emitida, eles não descartam a "possibilidade de um novo contrato, dado o bom relacionamento e compatibilidade de propósitos entre as partes."
Apesar das perdas, o departamento de marketing do Timão, liderado por José Colagrossi Neto, não perdeu tempo, e em dezembro do ano passado, firmou acordo com o Grupo Taunsa, que já como primeiro ato viabilizou financeiramente a contratação do meia Paulinho.
O Timão segue atento e trabalha para atrair marcas interessadas em firmar parceria com o clube. Até o momento, o Corinthians tem oito patrocínios para o time masculino.
PATROCINADORES DO CORINTHIANS
Vitaminas Neo Química - Máster - Dezembro de 2025 Banco BMG - Mangas - Dezembro de 2026 Ale - Parte superior frontal da camisa - Agosto de 2022 Taunsa - espaço ainda não revelado - Dezembro de 2023 Mercado Bitcoin - Barra frontal da camisa - Dezembro 2022 Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Dezembro de 2022 Galera Bet - Ombros - Julho de 2025 Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022
Crédito: Apresentaçãodomeia-atacanteWillian(Foto:Reprodução/TwitterCorinthians

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