Corinthians perde dois patrocinadores para a temporada de 2022

Os contratos entre Corinthians e as empresas Midea e Positivo chegaram ao fim, e a parceria com ambas não foi renovada. Os nomes das marcas já não constam mais no site oficial do clube.+ Douglas Costa, Diego Costa, Pablo… Confira as novelas do Mercado ainda sem desfecho

A primeira, fabricante de aparelhos eletrodomésticos, estampava a parte superior das costas da manto alvinegra desde 2020. Já a Positivo, empresa de tecnologia, chegou no Timão em 2018, ficando até 2019.

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A empresa voltou a figurar na barra traseira do uniforme do Time do Povo em agosto de 2020. Em nota emitida, eles não descartam a "possibilidade de um novo contrato, dado o bom relacionamento e compatibilidade de propósitos entre as partes."

Apesar das perdas, o departamento de marketing do Timão, liderado por José Colagrossi Neto, não perdeu tempo, e em dezembro do ano passado, firmou acordo com o Grupo Taunsa, que já como primeiro ato viabilizou financeiramente a contratação do meia Paulinho.

O Timão segue atento e trabalha para atrair marcas interessadas em firmar parceria com o clube. Até o momento, o Corinthians tem oito patrocínios para o time masculino.

PATROCINADORES DO CORINTHIANS

Vitaminas Neo Química - Máster - Dezembro de 2025 Banco BMG - Mangas - Dezembro de 2026 Ale - Parte superior frontal da camisa - Agosto de 2022 Taunsa - espaço ainda não revelado - Dezembro de 2023 Mercado Bitcoin - Barra frontal da camisa - Dezembro 2022 Guaraná Poty - Parte traseira do calção - Dezembro de 2022 Galera Bet - Ombros - Julho de 2025 Cartão de Todos - Parte da frente do calção - Abril 2022