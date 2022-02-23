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futebol

Corinthians oficializa a chegada do técnico português Vítor Pereira

Timão volta a ter um técnico estrangeiro após 17 anos. Contrato de Vítor será de duas temporadas...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 11:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 11:45
Após 17 anos, o Corinthians volta a ter um técnico estrangeiro. Na manhã de quarta-feira (23), o clube anunciou a contratação de Vítor Pereira, treinador português de 53 anos que estava livre no mercado desde dezembro de 2021, após deixar o Fenerbahçe, da Turquia. O contrato será válido até 31 de dezembro de 2022.> GALERIA: Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Após a demissão de Sylvinho na derrota para o Santos, a busca por um técnico por parte do Timão tornou-se uma verdadeira saga, estendendo-se por 20 dias.
Durante a busca, Jorge Jesus recusou o cargo para continuar de férias, houve reviravolta com o técnico Luís Castro - encaminhado com o Botafogo - e terminou com o acerto com Vítor Pereira, um dos primeiros nomes de treinadores portugueses no qual a diretoria alvinegra manifestou interesse.
Em um primeiro momento, o lusitano havia deixado claro que gostaria de permanecer no continente europeu, onde enxergava ter mercado. Mas na tarde de terça-feira (22), o Timão aumentou a oferta e chegou em um acordo com o lusitano. Ele deve trazer consigo mais três membros para compor sua comissão técnica
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Nascido em Espinho, cidade de aproximadamente 30 mil habitantes em Portugal, teve carreira de pouco destaque dentro das quatro linhas. Como treinador, seu melhor trabalho foi no comando do Porto, onde passou duas temporadas, conquistou o Campeonato Português nas duas ocasiões e perdeu apenas uma partida.
Conhecido pelos duelos contra JJ e por protagonizar uma briga com Hulk, Vítor Pereira soma passagens por Al Ahli, Olympiacos, Fenerbache, 1860 Munche Shanghai SIPG, tendo conquistado oito títulos.
Crédito: VítorPereiraéonovotécnicodoTimão(OzanKose/AFP

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