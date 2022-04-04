Corinthians negocia a contratação do lateral português Rafael Ramos, cobiçado por Vítor Pereira

O Corinthians está no mercado atrás de um lateral-direito. O técnico Vítor Pereira pediu, e o Timão abriu conversas para contratar Rafael Ramos, lateral de 27 anos do Santa Clara, que disputa a primeira divisão portuguesa.> GALERIA - Veja retrospecto do Corinthians contra times da Bolívia

Rafael Ramos possui vínculo com o Santa Clara até o final de junho, e pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, algo visto com bons olhos pela diretoria do Corinthians. O interesse do alvinegro paulista no atleta lusitano foi noticiado primeiramente pelo jornalista Samir Carvalho e confirmado pelo LANCE!

Caso queira contar com o lateral português para o início do Brasileirão, o Timão precisa correr contra o tempo, tendo em vista que a janela para transferências de atletas do exterior para o Brasil fecha na próxima terça-feira (12). Após esse prazo, ela só voltará a abrir em 18 de julho.

O defensor passou pelas categorias de base do Sporting e Benfica, mas jogou a maior parte de sua carreira na MLS, onde defendeu o Orlando City por três anos, e depois o Chicago Fire.

Após a passagem pelo futebol norte-americano, Rafael passou uma temporada no Twente, da Holanda, e em 2019 retornou ao seu país para jogar no Santa Clara. Na atual temporada, disputou 20 dos 28 jogos da equipe no Campeonato Português.

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Para a lateral-direita, Fagner é o titular absoluto da posição no Corinthians, mas sofreu uma lesão no músculo reto da coxa esquerda na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo, e pode perder a estreia do clube na Libertadores, contra o Always Ready-BOL, na terça-feira (5).

Na teoria, o reserva do camisa 23 é João Pedro, que chegou no segundo semestre de 2021, mas o atleta perdeu espaço com VP, que preferiu improvisar João Victor na lateral-direita na semifinal do Paulista. João Pedro está emprestado ao Corinthians pelo Porto até o final de junho de 2022.