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Corinthians não teme perder Cantillo neste mês; entenda a situação

Timão precisa pagar a segunda parcela no valor de R$ 3 milhões da contratação do volante ao Junior Barranquilla em julho. Andrés Sanchez não vê problemas para quitar o valor...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 11:00

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Victor Cantillo, apontado por muitos como o melhor jogador do Corinthians nesta temporada, virou notícia na imprensa colombiana nos últimos dias. Devido a crise financeira do Timão, o Junior Barranquilla, ex-clube do colombiano, espera com cautela o pagamento da segunda parcela da contratação do meia, no valor de 580 mil dólares (aproximadamente R$ 3 milhões).
Apesar da polêmica no país vizinho, Andrés Sanchez, presidente do Corinthians mantém a tranquilidade pela permanência do volante. Em entrevista ao programa de rádio local "El gol que se vive", na última terça-feira, o mandatário alvinegro garantiu que a parcela será quitada dentro do prazo de 27 de julho, quando se encerra o contrato de empréstimo de Cantillo com o Timão.
- Pode ficar tranquilo que nós iremos pagar - disse o presidente do Corinthians.
Vale lembrar que no próximo ano, ainda está prevista uma porção final da transferência de 1,3 milhões de dólares (cerca de R$ 7 milhões). Ao quitar as três parcelas, totalizando 3 milhões de dólares (R$ 16,4 milhões), o Corinthians, enfim, terá Cantillo em definitivo.
Víctor Cantillo chegou ao Corinthians no início de 2020 e não demorou para se firmar na titularidade da equipe de Tiago Nunes. Antes da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o atleta colombiano já havia realizado 10 partidas com a camisa alvinegra.

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