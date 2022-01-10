Corinthians marca jogo-treino contra a Inter de Limeira durante a pré-temporada

O Corinthians definiu a programação dos seus primeiros dias de pré-temporada e já marcou o seu primeiro jogo-treino, que será realizado no próximo domingo (16), no período da tarde, no CT Joaquim Grava. O elenco corintiano se reapresentou na manhã desta segunda-feira (10), sem Renato Augusto, Willian e Jô, diagnosticados com a Covid-19, mas com os demais atletas se dividindo em dois grupos para testes físicos e exames com a equipe de fisioterapia.

A separação do plantel seguirá até quarta-feira (12). Na terça-feira (11) os jogadores serão submetidos a exames oftalmológicos, treinos na academia e os primeiros trabalhos com bola. Já no dia seguinte, a divsão serão entre os treinos internos e no gramado do CT Joaquim Grava.

Entre e quinta-feira (13) e sábado (15), as atividades serão apenas em um período, todas com bola. Na quinta e na sexta-feira (13 e 14) os treinos serão na parte da tarde, já no sábado (15) acontecerá no período da manhã.

Todo esse cronograma faz parte do trabalho visando a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, marcada para o dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.