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futebol

Corinthians marca jogo-treino contra a Inter de Limeira durante a pré-temporada

Timão definiu calendário da sua primeira semana de trabalhos em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 20:02

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 20:02

O Corinthians definiu a programação dos seus primeiros dias de pré-temporada e já marcou o seu primeiro jogo-treino, que será realizado no próximo domingo (16), no período da tarde, no CT Joaquim Grava. O elenco corintiano se reapresentou na manhã desta segunda-feira (10), sem Renato Augusto, Willian e Jô, diagnosticados com a Covid-19, mas com os demais atletas se dividindo em dois grupos para testes físicos e exames com a equipe de fisioterapia.
A separação do plantel seguirá até quarta-feira (12). Na terça-feira (11) os jogadores serão submetidos a exames oftalmológicos, treinos na academia e os primeiros trabalhos com bola. Já no dia seguinte, a divsão serão entre os treinos internos e no gramado do CT Joaquim Grava.
Entre e quinta-feira (13) e sábado (15), as atividades serão apenas em um período, todas com bola. Na quinta e na sexta-feira (13 e 14) os treinos serão na parte da tarde, já no sábado (15) acontecerá no período da manhã.
Todo esse cronograma faz parte do trabalho visando a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, marcada para o dia 25 de janeiro, às 21h, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena.
Crédito: ContraaInterdeLimeira,em2021,Fagnerfezoseujogo400peloCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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