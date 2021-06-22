Corinthians libera Bruno Méndez ao Inter e não terá jogador em troca; confira os basitidores da negociação

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O empréstimo do zagueiro Bruno Méndez ao Internacional desde o princípio foi visto como um bom negócio para o Corinthians, mas nas últimas horas algumas situações foram amarradas para firmar o acordo, bem próximo de ser concretizado.

O atleta já foi liberado pela diretoria corintiana para viajar ao Rio Grande do Sul e apenas a assinatura resta para que ele seja anunciado pelo novo clube.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSomente o fato de enxugar a folha salarial, com um atleta que atualmente é a quarta opção defensiva do clube, agradou a diretoria corintiana. Um valor fixado para compra após o fim do acordo com o clube gaúcho, que termina em dezembro deste ano, foi discutido, mas não avançou. Contudo, o estafe do Timão crê que um bom desempenho de Méndez pelo Inter, pode valorizar um ativo do Alvinegro, que detém os direitos do jogador até dezembro de 2023.

Também foi discutida a possibilidade do Colorado ceder outro jogador ao Corinthians, também por empréstimo, pelo mesmo período de contrato de Bruno Méndez. O meia Nonato foi colocado em pauta, mas o interesse do Timão era contar com um atleta de ataque, o que o clube gaúcho não tinha à disposição.

Por isso, de acordo com o "GE", confirmado pelo LANCE!, o Internacional pagará ao Alvinegro do Parque São Jorge R$ 500 mil, além de arcar integralmente com os salários do defensor uruguaio, enquanto ele vestir a camisa vermelha.