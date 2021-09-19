Corinthians leva a melhor diante do Santos pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Na tarde de domingo (19), a equipe Sub-20 do Corinthians venceu o Santos por 3 a 1, na 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Os gols marcados pelo Timãozinho na Fazendinha foram feitos por Keven, Cauê e Felipe. Rwan descontou para o Peixe.
Alan Gobetti, Leo Mana, Lucas Belezi, Robert Renan, Mandaca, Reginaldo, Matheus Araújo, Riquelme, Keven, Giovane e Cauê. À disposição no banco de reserva estavam: Kaue, João Pedro, Alan Ferreira, Ryan, Cauan, Arthur Sousa e Anderson.
PRIMEIRO TEMPO
Atuando em casa, o Corinthians construiu uma boa oportunidade logo no primeiro minuto de jogo. Foi quando Leo Mana subiu pela direita e cruzou para Keven finalizar com perigo. Na sequência, aos 10 minutos, o Timão abriu o placar. Giovane mandou a bola na área para Keven abrir o placar
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO
Mais tarde, aos 29 minutos, o Santos deixou tudo igual em pênalti convertido por Rwan após toque de mão do zagueiro Robert Renan.
O Timãozinho seguiu criando boas oportunidades e aos 40 minutos, após cobrança de falta de Leo Mana, a bola sobrou para Cauê balançar a rede: Corinthians 2 a 1.
SEGUNDO TEMPO
Na volta para o segundo tempo o time comandado por Diogo Siston criou oportunidade logo no minuto inicial. Foi quando Matheus Araújo fez cruzamento perigoso na área, buscando os companheiros para finalização, mas viu o camisa 1 adversário se esticar para afastar o perigo.
Nos minutos finais da partida, Felipe ampliou a vantagem do Corinthians, sacramentando o placar de 3 a 1 para os mandantes.
PRÓXIMO DESAFIO
O Timãozinho volta a entrar em campo na quarta-feira (22). Na Fazendinha, o Corinthians Sub-20 recebe a Juventus-SP, às 15h, em jogo válido pela 8ª rodada do Paulistão Sub-20. Na competição estadual, o Corinthians é o líder do Grupo 6, com 15 pontos conquistados.