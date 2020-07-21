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futebol

Corinthians lança sua camisa 2, que volta a ser listrada em alusão a 1990

Predominantemente preta e com listras brancas, camisa integra homenagem ao título do Brasileirão de 1990. Uniforme já está à venda nos canais oficiais para o torcedor corintiano...

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 13:54

LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 13:54
Crédito: Divulgação/Nike
Após o lançamento do uniforme número 1, no início deste mês, o Corinthians lançou nesta terça-feira a sua camisa 2, que volta a ser listrada, novamente em homenagem ao primeiro Brasileirão, conquistado 30 anos atrás, que se eternizou como o título que deu início a uma nova era ao clube alvinegro. O clássico manto listrado foi utilizado em alguns jogos inesquecíveis daquela campanha, como na vitória no primeiro jogo da final, com gol de Wilson Mano, que mora nas memórias mais nostálgicas do torcedor corintiano. Agora, após mais de dois anos, a Fiel reencontra a camisa listrada no segundo uniforme.
Predominantemente preta, os detalhes em branco se destacam no design da camisa, desde as listras verticais, até a gola em “V” e o acabamento nas mangas. A homenagem ao título de 1990 é registrado com a inscrição “O Início de Uma Era” na parte interna da camisa, na altura da nuca. Ainda na parte de trás, o camisa 10 daquele time é eternizado dentro dos números estampados com a icônica imagem do Craque Neto comemorando um gol.Assim como no uniforme de 90, os shorts são totalmente brancos, apenas com o Swoosh (logomarca da Nike) e os números em preto. Os meiões, predominantemente pretos, contam com um detalhe em branco na parte superior, que se conecta com o mesmo tom do calção.
Nas redes sociais, a Nike e o Corinthians também apresentam um vídeo com torcedores vestindo o novo manto e cantando a música que por anos domina as arquibancadas com a Fiel Torcida, reforçando que a loucura pelo Corinthians “não para” independentemente da situação.
A nova camisa já está disponível em Nike.com, ShopTimão e nas lojas da Arena Corinthians e do Parque São Jorge, nas versões masculina, feminina e infantil, com preços que variam entre R$ 229,90 e R$ 399,90. A partir de 23 de julho o uniforme estará disponível em revendedores de todo o Brasil.

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