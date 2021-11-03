Corinthians lança campanha para 'resgatar' gols que a Fiel não vibrou

Crédito: Divulgação

A Neo Química Arena celebra o retorno de 100% da torcida com a ação #OGolQueAFielNãoVibrou, em parceria com a agência Octagon, para resgatar o grito que ficou entalado na garganta dos corintianos nos meses em que não puderam estar nas arquibancadas por conta da pandemia de coronavírus.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O pontapé inicial da campanha foi dado na partida contra a Chapecoense, na última segunda-feira, com a exibição de um vídeo que mostra a falta que a torcida fez na hora de empurrar o time rumo à vitória. Ele estará novamente no telão da Neo Química Arena nos jogos contra Fortaleza (6/11) e Cuiabá (14/11).

A partir desta quarta-feira, a ação #OGolQueAFielNãoVibrou passa a ser desdobrada nas redes sociais da Neo Química Arena e do Corinthians.Dinâmica da ação #OGolQueAFielNãoVibrou

Para a ação foram selecionados três gols marcados em jogos sem público. Os torcedores poderão escolher o favorito por meio da plataforma da Neo Química Arena, em https://neoquimicaarenavirtual.com.br/, e o mais votado será exibido no telão do estádio durante o clássico contra o Santos, em 21/11.

Após se cadastrar e escolher o gol de sua preferência, o torcedor responderá à pergunta: "Por que esse gol ficou na minha memória?" e declarará se está interessado em fazer uma gravação. Quando as votações estiverem encerradas, os autores das cincos melhores respostas referentes ao gol mais votado irão à Neo Química Arena para fazer a narração do lance, com direito a explicar em detalhes toda a emoção do momento.

No dia 21/11, no clássico contra o Santos, o vídeo com as narrações será exibido no telão da Neo Química Arena. Em seguida, será publicado nas redes sociais do clube e do estádio.