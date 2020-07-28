Corinthians lamenta a morte de Rodrigo Rodrigues e adia coletiva

Entre tantas manifestações de lamento e palavras de carinho por conta da morte de Rodrigo Rodrigues após complicações da Covid-19, uma delas foi feita pelo Corinthians por meio de seu Twitter. Também por essa triste notícia, o clube adiou entrevista coletiva que estava marcada para esta tarde.O Timão lamentou o fato dessa partida precoce e entende que o jornalista deixará uma lacuna no cotidiano da profissão. Além disso, o Alvinegro prestou solidariedade aos familiares e amigos do apresentador.
- Lamentamos a morte do jornalista e apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues. "RR", como era chamado pelos amigos, deixa uma triste lacuna no cotidiano do jornalismo esportivo. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos do apresentador, neste momento de luto e dor - disse o clube.
Nesta tarde de terça-feira estava marcada uma entrevista coletiva virtual com o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, mas em respeito ao falecimento do apresentador, o clube decidiu adiá-la, ainda sem data remarcada.