AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Corinthians lamenta a morte de Rodrigo Rodrigues e adia coletiva

Timão se manifestou por meio de sua conta oficial no Twitter e adiou entrevista coletiva virtual com Duílio Monteiro Alves, que estava marcada para esta tarde de terça-feira...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 13:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jul 2020 às 13:58
Crédito: Arquivo Pessoal
Entre tantas manifestações de lamento e palavras de carinho por conta da morte de Rodrigo Rodrigues após complicações da Covid-19, uma delas foi feita pelo Corinthians por meio de seu Twitter. Também por essa triste notícia, o clube adiou entrevista coletiva que estava marcada para esta tarde.O Timão lamentou o fato dessa partida precoce e entende que o jornalista deixará uma lacuna no cotidiano da profissão. Além disso, o Alvinegro prestou solidariedade aos familiares e amigos do apresentador.
- Lamentamos a morte do jornalista e apresentador do SporTV, Rodrigo Rodrigues. "RR", como era chamado pelos amigos, deixa uma triste lacuna no cotidiano do jornalismo esportivo. O Corinthians se solidariza aos familiares e amigos do apresentador, neste momento de luto e dor - disse o clube.
Nesta tarde de terça-feira estava marcada uma entrevista coletiva virtual com o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, mas em respeito ao falecimento do apresentador, o clube decidiu adiá-la, ainda sem data remarcada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As missas inclusivas serão realizadas na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto
Mais curta, mais silenciosa e menos iluminada: ES terá missa "diferente"
Imagem de destaque
Mais blocos e menos chapas: movimento no setor de rochas precisa ser acompanhado
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados