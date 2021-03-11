Corinthians joga classificação em primeiro lugar na Libertadores feminina

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Duas vitórias por goleada, 24 gols marcados e nenhum sofrido. Esse foi o início do Corinthians na Libertadores feminina. Agora, as meninas do Timão, que já estão classificadas para as quartas de final, jogam a liderança do grupo A, contra o América de Cali, da Colômbia, às 17h, desta quinta-feira (11), no estádio Nuevo Francisco Urbano, na província de Morón, na grande Buenos Aires. O time feminino do Corinthians goleou o Universitário, do Peru, na última terça-feira (9), por 8 a 0, e manteve uma máxima de placares elásticos na competição sul-americana, já que na estreia as corintianas aplicara nada mais, nada menos, que 16 a 0 no El Nacional, do Equador.

No entanto, as adversárias desta rodada, assim como o Timão, ainda não perdeu nesta Libertadores, mas está atrás na chave atualmente por conta do saldo de gols, já que os triunfos contra Universitário e El Nacional foram por 5 a 0 e 5 a 1 respectivamente.

Na próxima fase, o Corinthians enfrentará Boca Júniors, da Argentina, Avaí Kindermann ou Santiago Morning, do Chile, que possuem chances de classificação no grupo B. E é justamente o resultado do Timão contra o América de Cali que definirá o adversário do time de Parque São Jorge na próxima fase, já que o primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo do B, e vice-versa.