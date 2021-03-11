Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians joga classificação em primeiro lugar na Libertadores feminina

Após duas vitórias em dois jogos, meninas do Timão encaram América de Cali, já classificadas para próxima fase...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 15:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 15:56
Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians
Duas vitórias por goleada, 24 gols marcados e nenhum sofrido. Esse foi o início do Corinthians na Libertadores feminina. Agora, as meninas do Timão, que já estão classificadas para as quartas de final, jogam a liderança do grupo A, contra o América de Cali, da Colômbia, às 17h, desta quinta-feira (11), no estádio Nuevo Francisco Urbano, na província de Morón, na grande Buenos Aires. O time feminino do Corinthians goleou o Universitário, do Peru, na última terça-feira (9), por 8 a 0, e manteve uma máxima de placares elásticos na competição sul-americana, já que na estreia as corintianas aplicara nada mais, nada menos, que 16 a 0 no El Nacional, do Equador.
No entanto, as adversárias desta rodada, assim como o Timão, ainda não perdeu nesta Libertadores, mas está atrás na chave atualmente por conta do saldo de gols, já que os triunfos contra Universitário e El Nacional foram por 5 a 0 e 5 a 1 respectivamente.
Na próxima fase, o Corinthians enfrentará Boca Júniors, da Argentina, Avaí Kindermann ou Santiago Morning, do Chile, que possuem chances de classificação no grupo B. E é justamente o resultado do Timão contra o América de Cali que definirá o adversário do time de Parque São Jorge na próxima fase, já que o primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo do B, e vice-versa.
A Libertadores feminina é disputada em formato bolha, com todos os jogos acontecendo na Argentina. As meninas do Corinthians defendem o título da competição, já que são as atuais campeãs.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados