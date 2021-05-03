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Corinthians inicia preparação para duelo contra Sport Huancayo-PER

Com treino de cruzamentos e finalizações, Timão fez o primeiro treino da semana de olho na partida decisiva da próxima quinta-feira, no Peru, pela Copa Sul-Americana...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2021 às 18:26
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians se reapresentou após o clássico contra o São Paulo e deu início à preparação para mais um compromisso pela Copa Sul-Americana. Na próxima quinta, às 21h30 (horário de Brasília), o Timão visita o Sport Huancayo no Estádio Nacional do Peru, em Lima-PER, pela terceira rodada da primeira fase da competição.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Timão mantém invencibilidade contra São Paulo na Neo Química Arena; veja
Os jogadores que iniciaram o Majestoso fizeram atividades regenerativas na parte interna do CT. Os demais atletas foram ao gramado.
Assim, os trabalhos do dia começaram no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli), onde o elenco realizou o aquecimento. Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini promoveu uma atividade de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Por fim, o comandante corintiano preparou um treino dinâmico de cruzamentos e finalizações.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco em decorrência da pandemia de coronavírus. Por isso, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
O jovem lateral-esquerdo Guilherme Biro, em recuperação de uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda, iniciou a transição com a equipe de preparação física do clube. Ainda sem prazo para retorno aos gramados.
Nesta terça-feira, o Timão treina pela manhã e, na sequência, viaja para Lima em voo fretado. Na quarta, já em território peruano, o elenco treina em La Videna, CT da Federação Peruana de Futebol.

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