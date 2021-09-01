Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians goleia o Nacional por 7 a 0 no Campeonato Paulista Feminino

Pardal, Bianca Gomes, Grazi, Diany, Miriã, Jheniffer e Tarciane marcaram os gols do Timão, que agora foca as atenções para partida de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 13:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 13:57
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
Na manhã desta quarta-feira, na Fazendinha, o Corinthians abriu os trabalhos deste 1º de setembro, aniversário de 111 anos do clube, goleando o Nacional, pelo Campeonato Paulista, por 7 a 0. Pardal, Bianca Gomes, Grazi, Diany, Miriã, Jheniffer e Tarciane marcaram os gols alvinegros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Em um jogo de ataque contra defesa, o primeiro gol saiu aos 23 minutos, quando Yasmim cruzou na cabeça de Pardal, que não perdoou. Depois, aos 45 minutos, o Timão trocou passes rapidamente em seu campo de ataque e, após Grazi encontrar Jheniffer, a camisa 9 rolou para Bianca Gomes marcar o seu primeiro gol com a camisa corintiana.
Na segunda etapa, diante de um adversário mais desgastado, os gols começaram a sair em sequência. Aos dois minutos, Jheniffer cruzou para Grazi, a maior artilheira da história do Campeonato Paulista, anotar mais um. Logo na sequência, aos 3, Cacau colocou na área e Diany emendou de primeira, fazendo o quarto gol alvinegro.Aos 11, Jheniffer, mais uma vez, encontrou uma companheira para marcar. Ela deu passe em profundidade para Miriã, que bateu na saída da goleira para anotar o quinto gol do Corinthians no jogo.
No lance seguinte, Miriã escapou pela direita e, dessa vez, serviu Jheniffer, que não perdoou. A camisa 9 bateu forte e marcou o sexto gol do Corinthians.
Ainda havia tempo para mais um gol estreante com a camisa do Timão. Aos 39 minutos, Andressinha cobrou escanteio na cabeça de Tarciane, que tocou firme para fechar o placar em 7 a 0 e comemorar o seu primeiro tento no clube.
Agora, o Corinthians volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta a Ferroviária, no domingo, valendo vaga na final do nacional. Na primeira partida, em Araraquara, o Timão venceu por 3 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados