Corinthians goleia o Nacional por 7 a 0 no Campeonato Paulista Feminino

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

Na manhã desta quarta-feira, na Fazendinha, o Corinthians abriu os trabalhos deste 1º de setembro, aniversário de 111 anos do clube, goleando o Nacional, pelo Campeonato Paulista, por 7 a 0. Pardal, Bianca Gomes, Grazi, Diany, Miriã, Jheniffer e Tarciane marcaram os gols alvinegros.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em um jogo de ataque contra defesa, o primeiro gol saiu aos 23 minutos, quando Yasmim cruzou na cabeça de Pardal, que não perdoou. Depois, aos 45 minutos, o Timão trocou passes rapidamente em seu campo de ataque e, após Grazi encontrar Jheniffer, a camisa 9 rolou para Bianca Gomes marcar o seu primeiro gol com a camisa corintiana.

Na segunda etapa, diante de um adversário mais desgastado, os gols começaram a sair em sequência. Aos dois minutos, Jheniffer cruzou para Grazi, a maior artilheira da história do Campeonato Paulista, anotar mais um. Logo na sequência, aos 3, Cacau colocou na área e Diany emendou de primeira, fazendo o quarto gol alvinegro.Aos 11, Jheniffer, mais uma vez, encontrou uma companheira para marcar. Ela deu passe em profundidade para Miriã, que bateu na saída da goleira para anotar o quinto gol do Corinthians no jogo.

No lance seguinte, Miriã escapou pela direita e, dessa vez, serviu Jheniffer, que não perdoou. A camisa 9 bateu forte e marcou o sexto gol do Corinthians.

Ainda havia tempo para mais um gol estreante com a camisa do Timão. Aos 39 minutos, Andressinha cobrou escanteio na cabeça de Tarciane, que tocou firme para fechar o placar em 7 a 0 e comemorar o seu primeiro tento no clube.