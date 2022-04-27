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Corinthians ganha folga após triunfo contra o Boca pela Libertadores; veja programação da semana

Timão se reapresenta de olho no Fortaleza, pelo Brasileirão, na quinta-feira...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 02:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 02:00
O elenco do Corinthians ganhou um dia de folga nesta quarta-feira, após a vitória por 3 a 0 contra o Boca Juniors, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Desse forma, os jogadores só se reapresentaram no CT Joaquim na quinta-feira (28).> GALERIA - Maycon brilha em vitória do Timão contra o Boca; veja notas
De quinta até sábado (30), véspera da partida contra o Fortaleza, pela quarta rodada do Brasileirão, o Timão vai treinar todos os dias no período da tarde em seu CT.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians na Libertadores
O Leão do Pici, que vive situação dramática em seu grupo na Libertadores, terá um dia a menos de descanso em relação ao alvinegro paulista. Isso porque a equipe de Vojvoda entra em campo nesta quarta, às 19h, contra o Alianza Lima, do Peru, pela competição continental.
> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na Libertadores
O próximo confronto do Corinthians na Libertadores é na semana que vem, quarta-feira (4) contra o Deportivo Cali, na Colômbia, às 21h. Antes, domingo (1), às 16h, o Corinthians pega a equipe cearense no Brasileiro.
Crédito: TimãoemcampocontraoBoca(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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