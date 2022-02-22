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Corinthians foca em trabalho de posse de bola em segundo dia de treino da semana

Sob orientação do preparador físico Flávio de Oliveira, os jogadores do Timão também fizeram um trabalho de rondo...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:20

LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2022 às 13:20
Na manhã de terça-feira (22), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, e realizou o segundo treino da semana.> GALERIA: Timão em busca de técnico: veja estrangeiros livres no mercado
Sob a orientação do preparador físico Flávio de Oliveira, os atletas realizaram aquecimento e, dividido em grupos, fizeram também um trabalho de rondo.
Após essa atividade, no campo ao lado, o técnico interino Fernando Lázaro comandou uma atividade de posse de bola e, na sequência, promoveu um coletivo em espaço reduzido.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.
O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.
Crédito: Fagner,MantuaneDuQueirozdurantetreinodoTimão9Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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