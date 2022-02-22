Corinthians foca em trabalho de posse de bola em segundo dia de treino da semana

Na manhã de terça-feira (22), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o duelo contra o Red Bull Bragantino, válido pela nona rodada do Campeonato Paulista, e realizou o segundo treino da semana.> GALERIA: Timão em busca de técnico: veja estrangeiros livres no mercado

Sob a orientação do preparador físico Flávio de Oliveira, os atletas realizaram aquecimento e, dividido em grupos, fizeram também um trabalho de rondo.

Após essa atividade, no campo ao lado, o técnico interino Fernando Lázaro comandou uma atividade de posse de bola e, na sequência, promoveu um coletivo em espaço reduzido.

> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão

A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.

O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.