Corinthians, Flamengo São Paulo e Vasco: finalistas de prêmio de mídia

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Corinthians, Flamengo , Vasco e São Paulo são os quatro clubes finalistas do Prêmio iBest 2020 na categoria Times de Futebol do Brasil. Os três primeiros são os escolhidos pelo voto popular. Já na votação feita pelos especialistas e personalidades, os finalistas são Corinthians, Flamengo e São Paulo. - O iBest existe para apontar o que há de mais importante para os brasileiros no universo digital, e as iniciativas que forem vencedoras poderão se utilizar por um ano desta certificação de excelência - afirma Marcos Wettreich, fundador e criador do prêmio, que nasceu com a missão de estimular e reconhecer os melhores e mais influentes projetos da web brasileira.

Com o impulso das transmissões e produções feitas pelos próprios clubes, é cada vez mais digital o relacionamento com os torcedores. As duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians, aparecem na votação popular, concorrendo com o Vasco. Na escolha dos acadêmicos, figura o São Paulo, que tem focado seu investimento na área digital.

Os finalistas receberão o selo iBest, um troféu e certificação digital que mostra ao mercado e aos consumidores o valor da iniciativa. Somente os campeões poderão ostentar o título de melhor do Brasil, objeto da disputa entre os Top 3.

Na edição de 2020, o prêmio contempla 50 categorias de votação aberta. Entre elas estão Bancos Digitais, Fintechs, Super Apps, Moda, Cinema e Cultura, Games, Humor, Música e Personalidades.