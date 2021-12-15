Corinthians firma parceria com empresa de agronegócio, que viabiliza chegada de Paulinho

No dia em que anunciou o retorno do meia Paulinho, o Corinthians também divulgou a parceria com o Grupo Taunsa, que já como primeiro ato viabilizou financeiramente a contratação do jogador. O Timão não divulgou ainda qual será a participação da empresa. No comunicado, o clube afirma que a Taunsa atuará junto com o Corinthians em conteúdos, propriedades físicas e digitais da instituição, por meio de ações sociais, de comunicação e marketing e investimentos para impulsionamento do futebol e outras modalidades corintianas, deixando claro que as ativações serão divulgadas em breve.

Internamente, a expectativa é que o grupo que atua no agro substitua uma das atuais patrocinadoras que estampam o uniforme corintiano.

O vínculo do Grupo Taunsa com o Timão tem duração até dezembro de 2023, mesmo período que o mandato da atual diretoria e o contrato de Paulinho tem como validade.

- O agro é um dos setores mais robustos do país, um orgulho nacional, e a parceria do Corinthians com o Grupo Taunsa traz benefícios tanto para o esporte corintiano quanto para o agronegócio, porque aproxima públicos que muitas vezes são vistos como distantes. Tenho certeza de que a Fiel vai dar as boas-vindas a essa inovação corintiana personalizada na volta do Paulinho, um ídolo, um jogador que respeita nossa camisa e que é a cara do Corinthians. E esse é só o começo, já que se trata de uma grande parceria, que estará presente em diversas ações e a partir da qual construiremos juntos o futuro do nosso clube - afirmou o presidente do Timão, Duilio Monteiro Alves.

O Grrupo Taunsa está sediado na cidade de Campinas, atuando em diversas áreas do agronegócio, como agricultura, agrofomento, armazenamento, logística e trade.

A expectativa é que a empresa, além de auxiliar o Corinthians na contratação de Paulinho, também viabilize a chegada de um centroavante, principal desejo da direção para a atual janela de transferências. O nome do uruguaio Edinson Cavani é o principal em pauta no momento, mas a diretoria corintiana vê a possibilidade distante, ainda que não descarte.