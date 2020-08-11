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Corinthians finaliza preparação para estreia; veja provável equipe titular

Luan treina normalmente com o elenco e pode pintar como titular no meio de campo. Clube confirma três casos positivos de COVID-19, mas mantém nomes em sigilo...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 16:11

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:11

Crédito: Luan treinou com bola nesta terça e deve ser titular no duelo diante do Galo de Sampaoli (Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians
O Corinthians está pronto para sua estreia no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na manhã desta terça-feira, o técnico Tiago Nunes acertou os últimos detalhes para o duelo contra a equipe do argentino Jorge Sampaoli. O meia-atacante Luan deve ser titular, já o lateral Fagner está vetado pelo departamento médico.
Por conta das medidas de segurança ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o treino no CT Joaquim Grava foi fechado. O clube não divulgou a lista de jogadores relacionados para a viagem, mas confirmou que três pessoas da delegação testaram positivo para COVID-19 e não estão com a delegação. Os nomes são mantidos em sigilo.Uma possível escalação do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro tem Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo); Ramiro, Luan (Àngelo Araos) e Mateus Vital; Jô. A confirmação da equipe acontecerá apenas com uma hora de antecedência para a partida.
A bola rola no Mineirão a partir das 19h15. O Galo venceu o atual campeão Flamengo na rodada de abertura, enquanto o Corinthians teve sua partida com o Atlético-GO adiada por conta de seu envolvimento na final do Paulistão.

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