Corinthians finaliza preparação para estreia; veja provável equipe titular

O Corinthians está pronto para sua estreia no Campeonato Brasileiro, quarta-feira, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na manhã desta terça-feira, o técnico Tiago Nunes acertou os últimos detalhes para o duelo contra a equipe do argentino Jorge Sampaoli. O meia-atacante Luan deve ser titular, já o lateral Fagner está vetado pelo departamento médico.

Por conta das medidas de segurança ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, o treino no CT Joaquim Grava foi fechado. O clube não divulgou a lista de jogadores relacionados para a viagem, mas confirmou que três pessoas da delegação testaram positivo para COVID-19 e não estão com a delegação. Os nomes são mantidos em sigilo.Uma possível escalação do Corinthians para a estreia no Campeonato Brasileiro tem Cássio; Michel Macedo, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel e Ederson (Victor Cantillo); Ramiro, Luan (Àngelo Araos) e Mateus Vital; Jô. A confirmação da equipe acontecerá apenas com uma hora de antecedência para a partida.