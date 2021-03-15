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Corinthians fica 'desequilibrado' com improviso na lateral e aguarda volta de Fábio Santos

Com o zagueiro Bruno Méndez na esquerda, Timão canalizou as jogadas pelo lado oposto, com Fagner; Fábio Santos deve reforçar equipe na partida contra o Salgueiro...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 07:00
Crédito: Marco Galvão/Fotoarena/Agência Lancepress!
Com Fagner de volta à lateral direita e com o zagueiro Bruno Méndez improvisado na esquerda, o Corinthians mostrou desequilíbrio na vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano. O defensor uruguaio, obviamente, quase não passava do meio de campo. A válvula de escape foi Fagner, que iniciou praticamente todas as jogadas do Timão.>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
A tendência é que o Corinthians volte a ficar equilibrado no jogo contra o Salgueira, quarta-feira, pela estreia na Copa do Brasil. Isso porque Fábio Santos retornou aos treinos no último sábado, após contrair coronavírus e permanecer em isolamento, e deve reforçar a equipe.
Sem Fábio Santos, o técnico Vagner Mancini tinha à disposição para o setor apenas o jovem Guilherme Biro, de 16 anos. Assim como já havia feito contra a Ponte Preta, o treinador preferiu improvisar Bruno Méndez na lateral esquerda.
O uruguaio teve boa atuação defensiva e marcou o gol da vitória do Corinthians sobre o São Caetano, em cabeçada certeira após cobrança de escanteio de Otero. Porém, o time sentiu falta de um jogador mais ofensivo pelo lado esquerdo e canalizou as jogadas pela direita.
Vagner Mancini terá pouco tempo para preparar a equipe para o duelo decisivo com o Salgueiro. O Corinthians viaja já nesta segunda-feira e treina na cidade pernambucana na terça, véspera da partida. Além de Fábio Santos, outros cinco jogadores voltaram a treinar na quinta-feira e devem ficar à disposição: Camacho, Ramiro, Guilherme Castellani, Cauê e Raul Gustavo.

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