Corinthians fecha preparação para pegar o América-MG; elenco viaja nesta tarde para BH

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians fechou a preparação para o primeiro compromisso fora de casa válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes de encarar o América-MG, neste domingo, às 16h, na Arena Independência, pela 2ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 3 (Roberto Rivellino), o elenco participou do aquecimento e de uma atividade de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Depois, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), o técnico Sylvinho comandou um trabalho tático com os jogadores de linha. O objetivo era dar um passe em um dos dois minigols posicionados na entrada da grande área.

Em seguida, Sylvinho promoveu um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Ele finalizou as atividades do dia com ajustes táticos com a equipe.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.