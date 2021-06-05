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Corinthians fecha preparação para pegar o América-MG; elenco viaja nesta tarde para BH

Técnico Sylvinho promoveu um trabalho tático e também treinou bolas paradas ofensivas e defensivas com a equipe que buscará sua primeira vitória no Brasileirão-2021...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2021 às 13:29

Publicado em 05 de Junho de 2021 às 13:29

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã deste sábado, o Corinthians fechou a preparação para o primeiro compromisso fora de casa válido pelo Campeonato Brasileiro de 2021. No CT Joaquim Grava, o Timão fez o último treino antes de encarar o América-MG, neste domingo, às 16h, na Arena Independência, pela 2ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
No Campo 3 (Roberto Rivellino), o elenco participou do aquecimento e de uma atividade de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Depois, no Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), o técnico Sylvinho comandou um trabalho tático com os jogadores de linha. O objetivo era dar um passe em um dos dois minigols posicionados na entrada da grande área.
Em seguida, Sylvinho promoveu um treinamento de bolas paradas ofensivas e defensivas. Ele finalizou as atividades do dia com ajustes táticos com a equipe.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Depois do treino, a delegação corintiana almoça no CT e segue para o aeroporto nesta tarde, de onde parte para Belo Horizonte para pegar o América-MG, neste domingo, pela segunda rodada do Brasileirão-2021.

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