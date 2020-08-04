Corinthians fecha preparação para o Dérbi; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, que acontece na quarta-feira, às 21h30, na Arena, contra o Palmeiras.

O técnico Tiago Nunes organizou um treinamento tático e coletivo e fez os ajustes finais na equipe que deve iniciar a partida após passar instruções baseadas em um material em vídeo.Segue fora das atividades o atacante Boselli, que se recupera de uma cirurgia na face após sofrer uma fratura no jogo contra o Oeste. Com isso, o lateral-esquerdo Carlos Augusto e o volante Cantillo devem ser relacionados. Uma provável escalação deve ter: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô.