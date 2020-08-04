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futebol

Corinthians fecha preparação para o Dérbi; veja provável escalação

Elenco comandado por Tiago Nunes fez na tarde desta terça-feira (4) o treino preparatório para o jogo de ida da final do estadual. Cantillo e Carlos devem ser relacionados...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 19:00

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 19:00

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O Corinthians encerrou a preparação para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, que acontece na quarta-feira, às 21h30, na Arena, contra o Palmeiras.
O técnico Tiago Nunes organizou um treinamento tático e coletivo e fez os ajustes finais na equipe que deve iniciar a partida após passar instruções baseadas em um material em vídeo.Segue fora das atividades o atacante Boselli, que se recupera de uma cirurgia na face após sofrer uma fratura no jogo contra o Oeste. Com isso, o lateral-esquerdo Carlos Augusto e o volante Cantillo devem ser relacionados. Uma provável escalação deve ter: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô.
Os jogadores do Corinthians estão concentrados no hotel Gildásio Miranda, no CT Dr. Joaquim Grava, dando seguimento ao protocolo da Federação Paulista.

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