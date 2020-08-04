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futebol

Corinthians fecha patrocínio para as costas; estreia será no Dérbi da final

Positivo, fabricante de computadores e acessórios eletrônicos, fechou contrato até 2021 e ficará exposta abaixo dos números dos jogadores. Empresa já foi parceira em 2018 e 2019
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LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 18:20

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 18:20

Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians anunciou um novo patrocinador na tarde desta terça-feira (04). A Positivo, fabricante de computadores e acessórios eletrônicos, fechou uma nova parceria até 2021 e ficará nas costas das camisas, abaixo do número dos jogadores. O espaço até a metade do ano era ocupado pela Joli. Os valores não foram revelados.
- Corinthians e Positivo sempre foram grandes parceiros e é muito bom voltar a contar com o apoio da empresa, principalmente neste momento tão desafiador para o país. Tenho certeza que esse novo acordo será ainda mais frutífero e bem-sucedido - afirmou Andrés Sanchez, presidente do Corinthians.
- Estamos bastante empolgados com a retomada do patrocínio, principalmente pela grandeza do Timão, paixão dos torcedores e compatibilidade do Corinthians com os nossos objetivos da nossa marca - disse o diretor de Marketing da Positivo, Alexandre Colnaghi.A parceria entre Corinthians e Positivo começou em 2018 e prosseguiu em 2019. Nos dois anos de patrocínio, a Positivo desenvolveu ações sociais com o Corinthians em prol da inclusão digital. Uma delas foi a “Gol Positivo”, campanha que visava a doação de notebooks de acordo com a quantidade de gols feitos no Campeonato Brasileiro.
O patrocínio vai estrear já nesta quarta-feira (5), quando o Corinthians enfrenta o Palmeiras, às 21h30 (de Brasília), na primeira final do Campeonato Paulista.

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