Corinthians fecha com empresa para implementar compliance no clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quinta-feira, o Corinthians, por meio de seu presidente Duilio Monteiro Alves, anunciou um importante acordo para o clube. Trata-se da definição do escritório de advocacia Gelson Ferrareze para implementar o compliance na atual gestão, promessa que foi feita ainda durante a campanha em 2020. O contrato assinado entre as partes tem vigência até dezembro de 2023.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Duilio utilizou suas redes sociais para fazer o anúncio para os torcedores do Timão, o que, segundo ele, é mais um passo para fazer o clube ainda mais forte. A definição dessa prática teve participação direta de Herói Vicente, diretor jurídico, que foi oposição ao atual presidente nas ultimas eleições.

"Fala Fiel!

Muito feliz hoje em dar mais um passo importante para o nosso clube. Acabo de assinar contrato com o escritório de advocacia Gelson Ferrareze, um dos melhores do brasil no setor de compliance. A partir de agora, esse escritório vai ajuda o Corinthians na montagem da governança interna do clube. O que isso significa? Significa que cada contrato com possíveis parceiros será avaliado rigorosamente antes de ser assinado, seguindo requisitos previamente estabelecidos, o que vai aumentar a transparência e diminuir riscos para o clube. Isso é o Corinthians ficando mais forte a cada dia. em breve eu conto mais para vocês. Abraços e vai, Corinthians!"De modo geral, a implementação do compliance vai fazer com que o clube busque agir conforme leis determinadas pelos órgãos regulamentadores, prevenindo tudo aquilo que possa trazer conflitos judiciais e prejuízos financeiros. Com isso, a tendência é aumentar a transparência dos negócios e mostrar maior credibilidade ao mercado para a captação de recursos.

- Nossa gestão demonstrou desde o início o compromisso com a transformação e o aperfeiçoamento do clube, atendendo o clamor da torcida por mais profissionalismo na condução dos rumos do clube. Nossa busca por uma governança aperfeiçoada significa uma agilidade com transparência e segurança nos processos internos, a fim de que o futuro do Corinthians esteja sempre resguardado. Trata-se também de uma vitória do nosso Departamento de Negócios Jurídicos, liderado pelo diretor Herói Vicente, que delineou junto com o escritório o escopo do trabalho - afirmou Duilio ao site do clube

Além da Gelson Ferrareze, o Corinthians já havia fechado com outras duas empresas para ajudar na governança interna: a KPMG, que é especializada em renegociação de dívidas, e com Falconi, que tem expertise em gestão.

- O Corinthians está entre os maiores clubes do mundo. E quando uma instituição desse porte, com a torcida e história que carrega, nos chama para ajudar nesse processo de profissionalização de gestão, é motivo de orgulho que traz junto uma grande responsabilidade. Este trabalho é compromisso público com transparência e profissionalização, e serve de exemplo não só para clubes brasileiros e para a indústria do esporte, mas para todos aqueles que se importam com uma gestão séria, responsável e comprometida com a eficiência, sempre protegendo valores éticos - declarou Nilo Patussi, sócio da Gelson Ferrareze e especialista em compliance.

Confira a nota oficial divulgada pelo clube nesta quinta-feira:

"O Sport Club Corinthians Paulista e Gelson Ferrareze Sociedade de Advogados anunciam um acordo para a implementação de mais um aperfeiçoamento administrativo do clube, que reforçará processos de governança comumente chamados de compliance (conformidade, em inglês). O termo tem vigência até dezembro de 2023.

O compliance no Corinthians terá o compromisso de proteger a instituição, agora e no futuro, a partir de regras bem estabelecidas em contratos, fornecimento de serviços e regras de conduta a serem seguidas por todos os diretores e empregados e colaboradores do clube, garantindo a integridade e a transparência e gerando sinais positivos para o mercado e as marcas que eventualmente queiram se associar ao clube, que reconhecerão um inegociável compromisso com as boas práticas corporativas.

Sobre a Gelson Ferrareze Sociedade de AdvogadosA Gelson Ferrareze Sociedade de Advogados é um escritório especializado em direito e compliance. Atua no direito desportivo, trabalhista e contratual. Com mais de dez anos de experiência no mercado, tem como pilares a integridade, a transparência e a satisfação dos clientes.