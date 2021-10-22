Corinthians faz treino específico para ataque e defesa de olho no Inter

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento de olho no duelo diante do Internacional, que acontecerá no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Equipe terá mudanças no setor defensivo. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas participaram do aquecimento no Campo 4 e, em seguida, foram separados pelo técnico Sylvinho. Os meio-campistas e atacantes permaneceram no Campo 4 para um trabalho de passes, cruzamentos e finalizações sob as orientações dos auxiliares Doriva e Alex Meschini.

Já no Campo 3, Sylvinho comandou um trabalho específico para os zagueiros e laterais, setores que sofrerão mudanças. Na parte final do treino, o técnico corintiano preparou uma atividade de bolas paradas defensivas com o elenco.Com João Victor suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador deve confirmar a entrada de Raul Gustavo na zaga ao lado de Gil, conforme tem sido trabalhado no CT. Já na lateral direita, a equipe conta com o retorno de Fagner, que estava suspenso. De Queiroz, seu substituto, volta para o banco de reservas.

Willian, em recuperação de lesão na coxa esquerda por cerca de um mês, e Roni, em transição após entorse ligamentar no joelho direito, seguem fora de combate e desfalcarão o grupo no confronto decisivo em Porto Alegre.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.