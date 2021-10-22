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futebol

Corinthians faz treino específico para ataque e defesa de olho no Inter

Técnico Sylvinho também promoveu atividade de bolas paradas na preparação para o jogo do próximo domingo, às 16h, no Beira-Rio. Equipe titular terá mudanças na defesa...

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 14:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treinamento de olho no duelo diante do Internacional, que acontecerá no domingo, às 16h, no Beira-Rio, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Equipe terá mudanças no setor defensivo. TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Os atletas participaram do aquecimento no Campo 4 e, em seguida, foram separados pelo técnico Sylvinho. Os meio-campistas e atacantes permaneceram no Campo 4 para um trabalho de passes, cruzamentos e finalizações sob as orientações dos auxiliares Doriva e Alex Meschini.
Já no Campo 3, Sylvinho comandou um trabalho específico para os zagueiros e laterais, setores que sofrerão mudanças. Na parte final do treino, o técnico corintiano preparou uma atividade de bolas paradas defensivas com o elenco.Com João Victor suspenso pelo terceiro amarelo, o treinador deve confirmar a entrada de Raul Gustavo na zaga ao lado de Gil, conforme tem sido trabalhado no CT. Já na lateral direita, a equipe conta com o retorno de Fagner, que estava suspenso. De Queiroz, seu substituto, volta para o banco de reservas.
Willian, em recuperação de lesão na coxa esquerda por cerca de um mês, e Roni, em transição após entorse ligamentar no joelho direito, seguem fora de combate e desfalcarão o grupo no confronto decisivo em Porto Alegre.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Neste sábado, novamente pela manhã, o elenco do Timão finaliza a preparação para encarar o Inter. A delegação viaja durante a tarde e concentra em território gaúcho. As duas equipes estão com 40 pontos, mas o Colorado tem vantagem nos critérios de desempate e está à frente na tabela do Brasileirão.

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