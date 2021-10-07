Corinthians faz treino de finalizações antes de viajar para Recife

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treino preparatório para o duelo diante do Sport, que acontece no próximo sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Willian será desfalque para o Alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória por 3 a 1 do Timão sobre o Bahia, na última terça, realizaram apenas o aquecimento e uma movimentação com bola no gramado. Depois, retornaram para a parte interna do CT e fizeram mais algumas atividades regenerativas.

Enquanto isso, os demais jogadores participaram de um treino de passes e marcação pressão em espaço reduzido. Em seguida, o técnico Sylvinho comandou um trabalho de finalizações e cruzamentos com os jogadores.Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

O meia-atacante Willian, com um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda, ficou em tratamento com a equipe de fisioterapia e será preservado da viagem a Recife. Seu substituto deve ser Jô, que voltaria ao time titular.

Um provável Corinthians é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.