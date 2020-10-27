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Corinthians faz proposta pelo zagueiro Jemerson, do Mônaco

Timão deseja o zagueiro de 28 anos por empréstimo até o meio do ano que vem, mas salário alto e alta do euro são fatores que podem dificultar a negociação...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:53

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 11:53
Crédito: Divulgação
O Corinthians segue em busca de reforços para o setor defensivo. Sem muitas alternativas para a zaga no elenco, o Alvinegro fez uma proposta para o zagueiro Jemerson, de 28 anos, que está atualmente no Mônaco (FRA). O interesse do clube no jogador foi divulgado inicialmente pelo 'Meu Timão' e confirmado pelo LANCE!.
O Corinthians deseja ter o jogador por empréstimo até o meio do ano que vem, quando termina o contrato do defensor com os franceses. A equipe alvinegra quer o empréstimo do jogador até dia 30 de junho de 2021, quando acaba o vínculo do atleta na Europa. Segundo apurado pelo L!, a negociação é vista como difícil nos bastidores. O alto salário do jogador e a alta do euro durante a pandemia são fatores que podem dificultar o negócio. O Mônaco também não deseja liberar Jemerson desta forma e pode dificultar a saída do zagueiro.
Revelado pelo Atlético-MG, onde atuou de 2010 a 2016 e foi campeão da Libertadores , o jogador foi vendido ao futebol francês por R$ 48 milhões.
Até 2018, o jogador teve algumas convocações para a seleção brasileira, mas acabou ficando fora da disputa da Copa do Mundo da Rússia. Sem espaço no elenco do Monaco, Jemerson fez apenas um jogo no ano, em 28 de janeiro, contra o Saint-Étienne, pela Taça da Liga da Francesa.

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