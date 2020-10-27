Corinthians faz proposta pelo zagueiro Jemerson, do Mônaco

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O Corinthians segue em busca de reforços para o setor defensivo. Sem muitas alternativas para a zaga no elenco, o Alvinegro fez uma proposta para o zagueiro Jemerson, de 28 anos, que está atualmente no Mônaco (FRA). O interesse do clube no jogador foi divulgado inicialmente pelo 'Meu Timão' e confirmado pelo LANCE!.

O Corinthians deseja ter o jogador por empréstimo até o meio do ano que vem, quando termina o contrato do defensor com os franceses. A equipe alvinegra quer o empréstimo do jogador até dia 30 de junho de 2021, quando acaba o vínculo do atleta na Europa. Segundo apurado pelo L!, a negociação é vista como difícil nos bastidores. O alto salário do jogador e a alta do euro durante a pandemia são fatores que podem dificultar o negócio. O Mônaco também não deseja liberar Jemerson desta forma e pode dificultar a saída do zagueiro.

Revelado pelo Atlético-MG, onde atuou de 2010 a 2016 e foi campeão da Libertadores , o jogador foi vendido ao futebol francês por R$ 48 milhões.