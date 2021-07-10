Corinthians faz primeiro e único treino para enfrentar o Fortaleza

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians fez apenas uma atividade para encarar o Fortaleza, neste domingo (11), às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento aconteceu no estádio Vovozão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosApós vencer a Chapecoense, na última quinta-feira (8), por 1 a 0, o elenco viajou diretamente para o Ceará. Como o elenco embarcou na cidade nordestina na sexta-feira (10), a atividade desta tarde foi a única para encarar o Leão do Pici.

O técnico Sylvinho dividiu o trabalho em dois períodos, o primeiro focando em passes e marcação pressão em espaços curtos, após isso o treinador corintiano promoveu um treinamento tático, com orientação aos atletas.