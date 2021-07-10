Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Corinthians faz primeiro e único treino para enfrentar o Fortaleza

No estádio Vovozão, na capital cearense, o técnico Sylvinho promoveu trabalhos técnico e tático...

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:57
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O Corinthians fez apenas uma atividade para encarar o Fortaleza, neste domingo (11), às 20h30, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinamento aconteceu no estádio Vovozão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosApós vencer a Chapecoense, na última quinta-feira (8), por 1 a 0, o elenco viajou diretamente para o Ceará. Como o elenco embarcou na cidade nordestina na sexta-feira (10), a atividade desta tarde foi a única para encarar o Leão do Pici.
O técnico Sylvinho dividiu o trabalho em dois períodos, o primeiro focando em passes e marcação pressão em espaços curtos, após isso o treinador corintiano promoveu um treinamento tático, com orientação aos atletas.
O Timão ainda não foi derrotado como visitante neste Brasileirão. Em cinco partidas, fora duas vitórias e três empates.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados