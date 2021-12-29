Corinthians estende vínculo com Gabi Zanotti e chega a 14 renovações de contrato no time feminino

Para manter a base que conquistou os títulos paulista, brasileiro e da Libertadores feminino em 2021, o Corinthians tem renovado o contrato com uma série de atletas para a próxima temporada, e a bola da vez é a atacante Gabi Zanotti. Autora de dois gols na final do Paulistão, contra o São Paulo, na Neo Química Arena, no último dia 8 de dezembro, a camisa 10 foi um dos destaques corintianos na temporada, principalmente após a saída de Gabi Nunes, para Madrid, e Giovanni Crivelari, para o Levante, ambos da Espanha, no meio do ano. Foram 11 gols e duas assistências em 35 jogos.