Corinthians enfrenta o São Caetano em busca de igualar retrospecto

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O Corinthians vai neste domingo ao Anacleto Campanella para enfrentar o São Caetano em busca de igualar o retrospecto contra o adversário do ABC. Ao todo, as equipes se enfrentaram 31 vezes, com 13 vitórias do Azulão, 12 triunfos do Timão e seis empates.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO duelo deste domingo começa às 19h e é válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Corinthians lidera o Grupo A, com cinco pontos. Já o São Caetano é o lanterna do Grupo D, com um ponto.

O primeiro jogo entre os times foi realizado em 2000, quando o São Caetano despontou no futebol nacional. No amistoso realizado naquele ano, o Azulão levou a melhor e venceu.

A vantagem do São Caetano no retrospecto contra o Corinthians é ainda maior em partidas no Anacleto Campanella. Foram dez confrontos no estádio, com seis vitórias do Azulão, três triunfos do Timão e um empate.