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Corinthians encerra treinamento para enfrentar 'decisão' contra o Santos; confira provável escalação

Mancini comanda treino leve e passa vídeo para atletas na véspera de clássico que pode definir vaga na pré-Libertadores...
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Publicado em 

16 fev 2021 às 19:34

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 19:34

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Agora é decisão! O elenco do Corinthians encerrou a sua preparação para o duelo contra o Santos, nesta quarta-feira (17), em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto por uma vaga na pré-Libertadores, por isso o clássico ganhou peso de jogo decisivo.
> Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosA atividade realizada na tarde desta terça-feira (16) foi a única que o técnico Vágner Mancini contou com o elenco completo, já que o time atuou no último domingo (14) contra o Flamengo no estádio do Maracanã, sendo derrotado por 2 a 1, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na segunda-feira (15), os titulares contra o Rubro-Negro fizeram apenas uma atividade regenerativa e apenas os reservas treinaram com bola.
Por conta da carga excessiva de compromissos, o treino final para o Clássico Alvinegro contou com uma atividade menor carga física. Mancini aplicou um treino tático, de bolas paradas ofensivas e defensivas e passou algumas instruções em vídeo.
O provável Corinthians tem para o confronto tem Cássio; Michel Macedo, Jemerso, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Otero (Mateus Vital), Ángelo Araos e Gustavo Mosquito; Léo Natel.

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