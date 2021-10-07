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Corinthians encerra primeira fase do Paulistão sub-20 com vitória sobre o Ibrachina

Com gols de Felipe, Ryan e Reifit, Timão conquistou o triunfo por 3 a 0 na Fazendinha. Classificado na primeira colocação de seu grupo, a equipe espera a próxima fase...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 18:04

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 18:04

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians
Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians entrou em campo para mais uma partida do Paulistão 2021. Pela última rodada da primeira fase do estadual, o Timão recebeu o Ibrachina, na Fazendinha, e venceu por 3 a 0. Felipe, Ryan e Reifit fizeram os gols corintianos. A equipe já estava classificada no grupo. Com 21 pontos, o Alvinegro encerrou essa etapa do torneio na liderança da chave.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Confira as fotos da nova terceira camisa roxa do Corinthians
Primeiro tempo
O jogo começou com poucas oportunidades perigosas por ambas as partes. Mesmo com alguns lances criados pelos adversários, o Timão se manteve firme defensivamente e conseguiu abrir o placar na Fazendinha.
Perto do fim da primeira etapa da partida, aos 39 minutos, após saída errada do Ibrachina, Felipe recebeu em condição de chutar e com uma bela finalização de fora da área colocou o Alvinegro em vantagem no marcador.Segundo tempo
Ao contrário do que foi o primeiro tempo, o Corinthians voltou mais criativo na segunda etapa e definiu a partida em dois lances. Aos 17 minutos, Reifit carregou a bola com espaço no meio-campo e tocou para Felipe, que com tranquilidade serviu Ryan para finalizar de fora da área com categoria e marcar.
Com o placar mais seguro, o Timão conseguiu sair mais para o jogo nos contra-ataques que o Ibrachina proporcionava. Em uma dessas jogadas, Richard encontrou espaço pelo lado esquerdo do campo e abriu para Reifit enfrentar a defesa adversária. Com técnica e agilidade, o camisa 16 do Timão fintou e bateu forte para definir o placar na Fazendinha.
Próximo jogo
O Corinthians volta a entrar em campo na próxima terça-feira, mas desta vez pelo Brasileirão da modalidade. No CEFAT, o Timão enfrenta o Botafogo, às 15h15 em partida válida pela última rodada da primeira fase da competição.

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